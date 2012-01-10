هشت میلیارد ریال اعتبار برای مرمت قنوات در نیشابور اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نبوی نامقی اظهارکرد: این اعتبارات در سال جاری با افزایش 25 درصدی، مواجه بوده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 17 درصد از آب مورد نیاز بخش کشاورزی از محل قنوات، شهرستان تأمین می‌شود که اعتبارات مذکور به منظور بهبود و افزایش کیفیت آب استحصالی در این سازه‌های تاریخی که بدون صرف انرژی های فسیلی به‌دست می‌آید، هزینه می‌شود.

معاون سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌ رضوی توضیح داد: اولین اعتبار دولتی تخصیص یافته در سال 90 به مبلغ یک میلیارد و 950 میلیون ریال است که با انجام امور مناقصه و جذب خودیاری ها، طرح مذکور اجرایی شده و مبلغ پنج میلیارد و 600 میلیون ریال اعتبار تخصیصی مرحله دوم از محل اعتبارات شورای عالی آب نیز در مرحله جذب خودیاری مالکان و تعیین پیمانکار است.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور با اشاره به اینکه 504 رشته قنات در سطح شهرستان و بخش‌های تابعه وجود دارد، بیان کرد: به محض انجام مراحل اولیه، عملیات مرمت قنوات که شامل کول‌گذاری، طوقه‌چینی، بغل‌بری و باربرداری است در قالب 20 پروژه و در سطح 30 روستا از مناطق و بخش‌های مختلف شهرستان آغاز می‌شود.

نبوی، تعداد افراد شاغل در بخش قنوات شهرستان را بیش از 130 نفر مقنی و کارگر دانست و اضافه کرد: طبق هماهنگی‌های انجام شده با واریز 77 میلیون ریال حق بیمه، تمام مقنی‌ها و کارگران شاغل در این بخش، از مزایای بیمه حوادث برخوردار شده و همچنین طی مدت قرارداد از مزایای خدمات درمانی بیمه تأمین اجتماعی نیز بهره‌مند می شوند.