پیش بینی مهمترین رویدادهای نمایشگاه CES/ از ویندوز 8 تا اولترابوکهای بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه الکترونیکهای مصرفی در لاس وگاس، CES 2012 مشابه بازی های قهرمانی فوتبال است، اما در زمینه تکنولوژی و قرار است این نمایشگاه در سال 2012 در حدود 140 هزار شرکت کننده را به خود جذب کند، افرادی که در جستجوی جدیدترین دستاوردهای فناورانه شرکتهای بزرگ جهان خواهند بود، با این همه در میان تمامی جدید ترینها چند رویداد جدید وجود دارند که باید در این نمایشگاه مورد توجه ویژه قرار بگیرند. از سیستم عامل جدید مایکروسافت گرفته تا "الترابوکها" و سیستم عامل بستنی نانی اندروید از مهمترین محصولات فناورانه ای هستند که در CES باید آنها را تعقیب کرد.

ویندوز 8



با در نظر گرفتن اینکه "استیو بالمر" CES را با سخنرانی دیگری آغاز خواهد کرد، این بخش از نمایشگاه به برشمردن مزایای ویندوز 8 و روند ساخت این سکو طی خواهد شد. این در حالی است که نمونه آزمایشی این سیستم عامل تا کنون بارها مورد آزمایش قرار گرفته و مایکروسافت نیز به تازگی فروشگاه جدید ویندوز خود را ارائه کرده است. در این صورت به نظر نمی آید پدیده جدیدی برای ارائه مانده باشد. با این همه انتظار می رود بالمر در این آخرین سخنرانی که قرار است در CES انجام دهد جزئیات جدیدی را درباره عرضه نسخه بتا این سیستم عامل در اواخر ماه فوریه ارائه کرده و سخت افزرهای جدید و جالب توجهی را از مایکروسافت به نمایش بگذارد.

اولترابوکهای بزرگتر و ارزانتر



شایعات بر این اساسند که اپل خود را برای عرضه مک بوک ایر 15 اینچی آماده می کند، از این رو عجیب نخواهد بود که سازندگان نت بوکهای تحت ویندوز حملات زودهنگامی را در CES نسبت به این محصول ناشناخته اجرا کنند. از این رو انتظار می رود لپ تاپهای فوق باریکی که با تعریف اینتل از "اولترابوک" همخوانی دارد، لپ تاپی باریکتر از 20 میلیمتر با سرعت فعال سازی بالا، در CES به وفور دیده شوند. همچنین در این نمایشگاه نمایشگرها به ابعاد بالاتر از 13 اینچ رشد پیدا خواهند کرد و به صورت همزمان شرکتهای مختلف تلاش خواهند کرد به واسطه مقرون به صرفه کردن محصولات خود اپل را با کاهش فروش مواجه سازند. همچنین باید انتظار عرضه لپ تاپ "فولیو" شرکت HP و پردازشگر Ivy Bridge اینتل را در این نمایشگاه داشت.



تبلتهای تحت سیستم عامل بستنی نانی



اکنون که خریداران تلفنهای هوشمند طعم سیستم عامل اندروید 4.0 یا همان بستنی نانی را چشیده اند، زمان آن فرا رسیده تا تبلتها نیز از آن بهره مند شوند. این نرم افزار قطعا بی نقص تر از نسخه پیشین سیستم عامل گوگل بوده و استفاده از آن به عنوان یک سکوی چند عملکردی ساده تر خواهد بود با این همه هنوز فواید این سیستم عامل برای تجهیزات با نمایشگرهای بزرگتر مشخص نشده است. تا کنون پرفروش ترین تبلت اندرویدی جهان کیندل فایر بوده است. با این همه "اریک اشمیت" مدیر عامل گوگل به تازگی به روزنامه ای ایتالیایی گفته است که طی 6 ماه آینده تبلتی با بالاترین کیفیت را به بازار عرضه خواهند کرد.

نوکیا و گوشی های ویندوزیَش



به گزارش مهر، سکوی ویندوز موبایل 7.5 مایکروسافت با سهام ثابت دو درصدی اش در بازار موبایل تحول بزرگی ایجاد نکرده است، اما نوکیا امیدوار است با آغاز سال جدید نیروی جدیدی را به میان بازار کساد این سیستم عامل بدمد. انتظار می رود این شرکت در 9 ژانویه و طی یک کنفرانس خبری چندین مدل از گوشی های ویندوزی "لومیا 800" خود را با قابلیتهای محدود نسل چهارم ارائه کند. تا کنون کارایی های سیستم عامل موبایل مایکروسافت توجه بسیاری را به خود جلب کرده اما گوشی جذابی که متناسب با این سیستم عامل باشد، به بازار ارائه نشده و از این رو است که CES دوره ای تعیین کننده برای مایکروسافت و نوکیا خواهد بود.

فناوریهای پوشیدنی هوشمندتر می شوند



گزارشهای زیادی نشان می دهند که اپل در حال ساخت آی-پاد و دیگر تجهیزات قابل انعطاف است که می توانند با آی-فن ارتباط برقرار کنند. گوگل نیز عینکهایی را برای عرضه دارد که شیشه های آن نمایشگرهایی برای نمایش دادن اطلاعات هستند. در همین حال شرکتهای متعددی در تلاشند تا فناوری های پوشیدنی را جذابتر سازند که از آن جمله می توان به محصول ایتالیایی i'm Watch اشاره کرد، ابزاری که بیشتر به آی-پاد نانو شباهت داشته و به سیستم عامل اندروید مجهز است و با کمک بند ساعتی به مچ دست بسته می شود.



سبقت برنامه های جانبی خودروها



زمانی که سخنرانی رئیس شرکت مرسدس بنز و فورد در برنامه CES 2012 گنجانده شده باشد، واضح است که این نمایشگاه فضایی مناسب برای نمایش خودروهای جدید و محصولات جانبی آنها خواهد بود. با این همه مصرف کنندگان بیشتر درباره برنامه ها و تجهیزات کاربردی درون خودروها هیجان زده هستند. از این رو قرار است "دیتر زوخ" از شرکت مرسدس بنز دیدگاه های خود را درباره "فعل و انفعالات میان نوآوری های خودروسازی و عرصه دیجیتال" شرح دهد. همچنین انتظار می رود این شرکت در CES 2012 در رقابتی تنگاتنگ میان برنامه های جانبی ویژه خودروها حضور یافته و ترکیب خودروهای جدیدش را با برنامه "خیابان گوگل" به نمایش بگذارد.



جهش تلفنهای هوشمند به سوی چهار هسته ای شدن



ابتدا تبلت "ایسوس ترانسفورمر پرایم" بود که به اولین مصرف کننده تراشه چهار هسته ای در جهان تبدیل شد، اما پس از تبلتها، این تلفنهای هوشمند هستند که به استفاده از این تراشه ها رو خواهند آورد. برای دیدن اولین تلفن هوشمند چهار هسته ای باید به انتظار آغاز CES نشست اما بر اساس بعضی از شایعات شرکت HTC از اولینهایی خواهد بود که گوشی ها چهار هسته ای را به نمایش خواهد گذاشت.