دستگاه خود اسکوپ انسانی اختراع شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتررسول خوشنواز صبح سه شنبه در نشست مطبوعاتی که در بیمارستان شهید محمدی برگزار شد، گفت: این دستگاه نمونه داخلی و خارجی ندارد و در تشخیص به موقع آسیبهای ارگانهای داخلی شکم در بالین بیمار در زمان تروما و تصادف بسیار حائز اهمیت است که موجب تشخیص سریع و به موقع پارگیها و خونریزیها می شود.

خوشنواز با اشاره به کاربردهای این دستگاه افزود: همچنین این دستگاه در تشخیص بیماریهای مزمن شکمی مانند سل و نیز سرطانهای منتشر به صفاق نقش بسزایی دارد که در بالین بیمار بدون نیاز به اتاق عمل و بیهوشی می توان با یک بی حسی موضعی این اقدام تشخیصی را انجام داد.

خوشنواز یادآورشد: دستگاه خوداسکوپ انسانی در زمانی که دسترسی به دستگاههای گران قیمتی چون سی تی اسکن ، ام آر آی و سونوگرافی نیست بدون نیاز به حضور رادیولوژیست جایگزین مناسبی در تشخیص آسیبهای ترومائی و مزمن شکمی است که با دقت بسیار بالای آن می توان مستقیما ارگانهای داخلی شکم مثلا کبد و طحال را مشاهده کرد و آسیبهای آن را تشخیص داد.

وی اظهارداشت: این دستگاه قابل حمل، سبک و ارزان قیمت است و در همه بیمارستانها، مراکز تروما و مطب ها قابل استفاده برای متخصصان جراحی، طب اورژانس و داخلی است که در صورت حمایت مسئولان این دستگاه قابلیت تولید انبوه صنعتی را دارد و مقرون به صرفه اقتصادی بوده و بومی کشور ایران است.

همکاران دکتر خوشنواز در اختراع این دستگاه دکتر عباسعلی دهقان و دکتر سید محمد وحید حسینی هستند که طی دو و نیم سال تحقیقات کارگاهی و بالینی آن صورت گرفته و در نهایت به محصول رسیده است.