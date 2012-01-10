دولت برای تنظیم بازار مرغ شب عید وارد عمل شود

حسین مقدم نیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه با واردات مرغ برای تأمین بازار شب عید به شدت مخالف هستیم، اظهار داشت: تولیدات داخلی مرغ خوشبختانه پاسخگوی نیاز بازار شب عید است و دلیلی برای واردات وجود ندارد.

وی افزود: با توجه به اینکه دراین موقع از سال واحدهای مرغداری تمام تولیدات خود را راهی بازار می کنند پس از آن سالن‌های خود را برای جوجه ریزی آماده کرده تا در 2 ماه آخر سال برای مدتی که افزایش مصرف مرغ داریم بتوانند تولیدات خود را به موقع عرضه کنند.

این مقام مسئول ضمن یادآوری این مطلب که صادرات مرغ هنوز به جایی نرسیده است، گفت: با توجه به مشکلاتی که مرغداران در زمینه تولید با آن مواجه هستند، اگر جوجه ریزی با مشکلاتی مواجه شود، بدون شک در پایان سال تنظیم بازار نیز مشکل خواهد بود.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به این که وزارت جهاد کشاورزی قیمت هر کیلوگرم مرغ را 2360 تومان اعلام کرده است، گفت: در حال حاضر مرغداران تولیدات خود را کمتر از این قیمت عرضه می کنند؛ روز گذشته قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 2100 تومان بود.

مقدم نیا، بیان کرد: دولت هر چه سریعتر برای تنظیم بازار شب عید و حمایت از تولید کننده، قیمت مرغ را تعیین کند. این مقام مسئول افزود: وزارت جهاد کشاورزی یک طرفه قیمت هر کیلوگرم مرغ را کارشناسی و اعلام کرده است. دولت باید مستقیم وارد عمل شده و قیمت مرغ را برای کمک به مرغدار اعلام کند.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه هزینه سوخت و دستمزد بالا رفته است، تصریح کرد: بازار مرغ کشش این هزینه ها را ندارد، بنابراین دولت برای پایان دادن به این وضعیت وارد عمل شود.

مقدم نیا خاطرنشان کرد: بارها اعلام کردیم که اگر دولت قیمت را تأیید و اعلام کند، میزان تولید ما در پایان سال در حد مطلوبی خواهد بود و تأثیری در افزایش قیمت نخواهد داشت. وی تأکید کرد: به شدت با واردات مرغ مخالفت هستیم و جلوی هر محموله مرغ وارداتی را خواهیم گرفت.