اختصاص 12.9 میلیارد تومان برای خرید ماشین آلات کشاورزی در بابلسر

حسن عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نشا مکانیزه امسال نسبت به سال گذشته رشد 100 درصدی داشته است افزود: از 5 سال گذشته تاکنون بیش از 12 میلیارد و 900 میلیون تومان، از اعتبارات ملی و استانی برای ورود دستگاههای مکانیزه کشاورزی و کاهش هزینه کشاورزان در تولید و افزایش بهروه وری در شهرستان بابلسر هزینه شده است.



وی ادامه داد: تا قبل ازاین مدت، اعتبارهزینه شده در این خصوص 200 میلیون تومان بوده است.



عنایتی افزود: در این مدت تولید شیر از 40 هزار تن به 50 هزار تن در سال و تولید شلتوک از 70 هزار تن به 90 هزار تن افزایش یافته است.



سرپرست جهاد کشاورزی بابلسر با اشاره به رشد تولیدات زراعی، باغی و دامی شهرستان بابلسر در 5 ساله گذشته گفت: تولیدات بخش کشاورزی شهرستان بابلسر به 400 هزار تن در سال رسیده است.

وی افزود: این میزان در مقایسه با 5 سال گذشته، بیش از 50 هزار تن رشد تولید را در بخشهای مختلف نشان می دهد.





