  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۰

عنایتی در گفتگو با مهر:

اختصاص 12.9 میلیارد تومان برای خرید ماشین آلات کشاورزی در بابلسر

اختصاص 12.9 میلیارد تومان برای خرید ماشین آلات کشاورزی در بابلسر

بابلسر - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی بابلسر گفت: بیش از 12 میلیارد و 900 میلیون تومان در 5 سال گذشته برای خرید ماشین آلات کشاورزی به زارعان منطقه اختصاص یافت.

حسن عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نشا مکانیزه امسال نسبت به سال گذشته رشد 100 درصدی داشته است افزود: از 5 سال گذشته تاکنون بیش از 12 میلیارد و 900 میلیون تومان، از اعتبارات ملی و استانی برای ورود دستگاههای مکانیزه کشاورزی و کاهش هزینه کشاورزان در تولید و افزایش بهروه وری در شهرستان بابلسر هزینه شده است.
 
وی ادامه داد: تا قبل ازاین مدت، اعتبارهزینه شده در این خصوص 200 میلیون تومان بوده است.
 
عنایتی افزود: در این مدت تولید شیر از 40 هزار تن به 50 هزار تن در سال و تولید شلتوک از 70 هزار تن به 90 هزار تن افزایش یافته است.
 
سرپرست جهاد کشاورزی بابلسر با اشاره به رشد تولیدات زراعی، باغی و دامی شهرستان بابلسر در 5 ساله گذشته گفت: تولیدات بخش کشاورزی شهرستان بابلسر به 400 هزار تن در سال رسیده است.
 
وی افزود: این میزان در مقایسه با 5 سال گذشته، بیش از 50 هزار تن رشد تولید را در بخشهای مختلف نشان می دهد.
                                

 
کد مطلب 1506023

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها