به گزارش خبرنگار مهر،‌ تئاتر محیطی در تمام کشورهایی که صاحب تئاتر هستند یکی از گونه‌های مهم تئاتری است. در این گونه تئاتری گروه‌ها در محیط‌های غیر متعارف و با بهره‌گیری از ویژگی‌ و شاخصه‌های محیط مدنظر، اثری را تولید و اجرا می‌کنند. در این روند گروه بر محیط و محیط بر اثر نمایشی تأثیرگذارند و از متأثر از یکدیگر روند تولید و اجرا را طی می‌کنند.



در تمام کشورهای صاحب تئاتر، هیچگاه اجرای تئاتر‌های محیطی به بهانه کمبود سالن‌های نمایشی نیست. زیرا تئاتر‌های محیطی،‌ آثاری هستند که طبق ساختار و فضای محیط مورد نظر تولید می‌شوند و با تغییر ویژگی‌ها و ساختار محیط میزبان اجرا، ساختار اثر نمایشی نیز تغییر پیدا می‌کند.



تئاتر محیطی با تأثیر از فضاهای مختلف دست به تولید آثاری می‌زند که در عین ناب بودن توانایی هنر نمایش را نمایان می‌کند. در ایران طی سال‌های گذشته کمتر شاهد فعالیت‌هایی در زمینه تئاتر محیطی بوده‌ایم و در سال‌های اخیر گروه تئاتر "پاپتی‌ها" به سرپرستی حمید پورآذری فعالیتی جدی در این زمینه داشته است.



طی ماه‌های گذشته در مجموعه تئاتر شهر نیز فعالیتی با نام تئاتر محیطی در فضاهای پیرامون سالن‌های نمایشی این مجموعه تئاتری آغاز شد. با نگاهی به آثار اجرا شده تحت عنوان پروژه تئاتر محیطی این واقعیت نمایان می‌شود که هیچکدام از آثار اجرا شده ویژگی و خصوصیت‌های یک اثر محیطی را ندارند.



آثار اجرا شده آثاری بودند که برای اجرا در سالن‌های نمایشی تولید شده بودند و به دلیل کمبود فضا و سالن نمایش در این پروژه اجرا شدند. این نمایش‌ها برای اینکه بویی از تئاتر محیطی و فضایی که در آن اجرا می‌شدند داشته باشند، از نام فضایی که در آن اجرا شدند نظیر کافه تریا و یا سالن انتظار استفاده کردند.



این در حالی است که یک نمایش تنها با استفاده از نام یک فضا نمی‌تواند اثری محیطی باشد. از سوی دیگر شورایی سه نفره متشکل از حمید پورآذری،‌ عباس غفاری و افروز فروزند مسئولیت انتخاب آثار مدنظر را برای اجرا در محیط‌های در نظر گرفته شده، بر عهده دارند.



پورآذری که خود یکی از کارگردان‌های موفق در اجرای آثار محیطی است و طی سال‌های گذشته آثار قابل توجهی نظیر "ادیپ"، "دایره گچی" و "دور دو فرمان" را اجرا کرده است،‌ درباره قابل دفاع بودن انتخاب‌های صورت گرفته تحت عنوان تئاتر محیطی به خبرنگار مهر گفت: تا این لحظه کارهایی که اجرا شدند کارهایی بودند که مستقیما توسط شورای سه نفره انتخاب این پروژه،‌ انتخاب نشدند.



وی ادامه داد: عباس غفاری طی صحبتی که با هم داشتیم گفت که این آثار از تعهداتی بودند که مجموعه تئاتر شهر پیش از تشکیل شورا آن‌ها را انتخاب کرده بود. کارهایی که انتخاب شورا است از این پس اجراهای خود را آغاز خواهند کرد.



پورآذری با اشاره به اینکه آثار دیده نمی‌شوند بلکه طرح ارائه شده از سوی گروه‌ها خوانش می‌شود، درباره درست بودن این روند انتخاب گفت: شاید انتخاب از روی خوانش متن در برخی شرایط مناسب نباشد اما هدف ما تولید متونی برای اجراهای محیطی بود.



این کارگردان موفق تئاتر تأکید کرد: باید از فضا و معماری مدنظر استفاده درستی شود یا اینکه اثر ماهیتا مختص مکان و فضای مورد نظر باشد. برخی مواقع هست که آثار نظیر "هملت" و "اتللو" را بر اساس طرح و نگاه و استفاده صحیح از معماری فضا، اجرا می‌کنند.



وی افزود: هدف ما این بود که این طرح با نگاه کمبود سالن‌های نمایشی اجرا نشود زیرا تئاتر محیطی یک گونه است. شاید کاری هم بر اساس یک مکان طراحی و معماری تولید و اجرا شود. در نهایت ما باید شناسنامه و هویت مکان را داشته باشیم. اجرا باید در هر محیطی دلیل داشته باشد.



عضو شورای سه‌نفره انتخاب آثار پروژه "اجرای تئاتر در مکان‌های غیر متعارف یا فضاهای پیرامون سالن‌های نمایشی مجموعه تئاتر شهر" تصریح کرد: انتقادی که به تئاترهای اجرا شده وارد شده، درست است. از این پس سعی کردیم که تعارف نداشته باشیم و با کسانی که طراح ارائه داده‌اند صحبت کنیم تا آثار درستی انتخاب شوند.