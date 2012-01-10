سهام باشگاه تراکتورسازی واگذار شد/ معرفی اسپانسر جدید

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که صبح سه شنبه در محل باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز برگزار شد، سردار محمد حسین جعفری مدیرعامل این باشگاه با نماینده موسسه قرض الحسنه جوانان خیر، دیدار و پس از آن با امضای قراردادی این موسسه به عنوان حامی مالی تیم فوتبال تراکتوسازی تبریز انتخاب شد.

موسسه قرض الحسنه جوانان خیر، دو فصل پیش نیز اسپانسر تراکتورسازان بود و اکنون مجددا به عنوان حامی مالی پرطرفدار ترین تیم شمالغرب کشور انتخاب شده است.

بر اساس قرارداد منعقد شده، جوانان خیر 30 درصد از سهام باشگاه تراکتورسازی را خریداری و امروز یک میلیارد تومان از این بابت به حساب باشگاه واریز کرده و قرار است بقیه مبلغ سهام خریداری شده را نیز طی روزهای آینده پرداخت کند.

باشگاه تراکتورسازی به لحاظ مالی این روزها دچار مشکل شده بود و به گفته مسئولان این باشگاه، تنها مشکلی که می تواند مانعی برای نتیجه گرفتن تیم تراکتورسازی در رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور باشد، نبود پول است که به نظر می رسد با حمایت موسسه جوانان خیر، این مشکل سرخپوشان بزودی برطرف شود.