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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۴۴

تا ساعاتی دیگر؛

بشار اسد درباره تحولات سوریه و منطقه سخنرانی می کند

بشار اسد درباره تحولات سوریه و منطقه سخنرانی می کند

منابع آگاه در دمشق از سخنرانی رئیس جمهور سوریه طی چند ساعت آتی خبر می دهند که طی آن بشار اسد سخنانی را درباره تحولات اخیر سوریه و منطقه ایراد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، بشار اسد تا ساعتی دیگر با حضور در دانشگاه دمشق سخنرانی می کند.
 
به نظر می رسد تحولات اخیر سوریه که طی انفجارهای خونینی در دمشق رخ داد و موضوع نفوذ گروهکهای تروریستی به این کشور به علاوه مسئله ناظران اتحادیه عرب از اصلی ترین موضوعات سخنرانی امروز بشار اسد باشد.

خاطرنشان می شود هیئت ناظران عرب از دوهفته پیش به سوریه اعزام شده و با حضور در مناطق مختلف این کشور به تهیه گزارش مشغول است. این هیئت گزارشهای خود را به تناوب برای دبیرکل اتحادیه عرب و مقامات سوری ارسال می کند اما تاکنون نتیجه گیری خاصی از آن اعلام نشده است.

کد مطلب 1506030

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