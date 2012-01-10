بشار اسد درباره تحولات سوریه و منطقه سخنرانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، بشار اسد تا ساعتی دیگر با حضور در دانشگاه دمشق سخنرانی می کند.

به نظر می رسد تحولات اخیر سوریه که طی انفجارهای خونینی در دمشق رخ داد و موضوع نفوذ گروهکهای تروریستی به این کشور به علاوه مسئله ناظران اتحادیه عرب از اصلی ترین موضوعات سخنرانی امروز بشار اسد باشد.