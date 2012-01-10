مردم با انتخاب فرد اصلح مانع حضور نا اهلان شوند

حجت الاسلام غلامرضا زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حساسیت و اهمیت این دوره از انتخابات بر همگان پوشیده نیست و بطور قطع مردم متدین و متعهد ایران اسلامی می توانند با حضور خود در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور تاثیر گذار باشند.



زاهدی اظهار داشت: مردم باید به عنوان مهمترین گروه وفادار به امام و رهبری در عرصه پایداری از انقلاب و نظام نقش آفرین بوده و مانع از حضور نا اهلان و نامحرمان در عرصه های مختلف نظام شوند.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر اضافه کرد: غفلت از این رسالت سنگین و عدم شرکت در انتخابات می تواند کشورمان را متحمل هزینه های بزرگ کند.



وی در بخش دیگری اظهار داشت: در تاریخ انقلاب اسلامی ایران روزهای فراوانی است که از آن بعنوان یوم الله یاد می شود و بطور یقین یکی از این روزهای با عظمت حضور مردم پای صندوق های رای است.



زاهدی گفت: در این روز نه تنها حماسه ای بزرگ در صحنه داخلی کشور رقم خواهد خورد بلکه در دنیا بازتاب گسترده ای داشته و اقتدار کشورمان را به رخ جهانیان می کشد.



زاهدی افزود: بطور کلی ملت ما تا کنون با آگاهی، بصیرت، وحدت و یکپارچگی خود فتنه دشمنان انقلاب اسلامی ایران را با شکست مواجه ساخته و به جهانیان نشان دادند که هرگز از ارزش های دینی و انقلابی خود عقب نشینی نخواهند کرد.