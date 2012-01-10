به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسن میرجهانمردی صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام مهار کامل آتشسوزی در شرکت گازی سیاهمکان دیلم اظهار داشت: پس از اعلام حریق در این مرکز، همه گروههای امداد و نجات و آتشنشانی به این منطقه اعزام و موفق به مهار کامل این آتش شدند.
وی از مشخص نبودن دلیل این آتش سوزی تا این لحظه خبر داد و گفت: در بررسیهای تکمیلی علت حادثه مشخص میشود. کارشناسان وزارت نفت از روز گذشته وارد دیلم شده و مشغول بررسی و شناسایی علت این حادثه هستند.
معاون فرماندار دیلم اضافه کرد: در این حادثه، لولههای ورودی و خروجی دچار حریق شدهاند و با وجود اینکه فاصله کمی با تاسیسات گازی این شرکت داشتند، وسعت انفجار به اندازهای نبود که به تاسیسات شرکت خسارتی وارد شود.
وی با اشاره به آتشگرفتن شیرهای ورودی و خروجی شرکت گازی سیاهمکان ادامه داد: برای رسیدن آتش به تاسیسات گازی این شرکت باید آتش تا شعاع یک کیلومتری پخش میشد که خوشبختانه چنین اتفاقی روی نداد.
میرجهانمردی یکی از دلایل احتمالی این آتش سوزی را فرسودگی لولهها و شیرهای این شرکت دانست و افزود: در حالیکه نگهبان شرکت در نزدیکی محل آتشسوزی قرار گرفته بود ولی خسارتی به وی وارد نشده است.
شرکت گازی سیاهمکان دیلم در فاصله دو کیلومتری روستای سیاهمکان از توابع شهرستان دیلم استان بوشهر قرار دارد. انتقال گازهای حوزه جنوب غرب کشور از جمله فعالیتهای این تاسیسات گازی است.
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