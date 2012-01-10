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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۱۱

ساموئل در گفتگو با اسکای:

بازی در استقلال چالشی جدید است/ آنها 100 هزار طرفدار دارند

بازی در استقلال چالشی جدید است/ آنها 100 هزار طرفدار دارند

مدافع جدید ترینیداد و توباگویی استقلال حضور در این تیم ایرانی را چالشی جدید برای خود برشمرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جی لوید ساموئل که بتازگی با انعقاد قراردادی پنج ماهه به استقلال پیوسته در گفتگو با "اسکای اسپورتس" اهداف خود در انتخاب فوتبال ایران را برشمرده است.

این مدافع 30 ساله در این باره اظهار داشت: از طریق یک دوست که با من تماس گرفت به استقلال آمدم. پیشنهاد را بررسی کردم و با جمع بندی خودم به این تیم پیوستم. واضح است که حضور در استقلال برای من چالشی جدید محسوب می‌شود؛ اتفاقی خارج از عرف که من می‌خواستم شانس خود را بیازمایم. استقلال یکی از بزرگ‌ترین باشگاه‌های ایران است و 100 هزار نفر دربی این تیم را تماشا می‌کنند. هواداران اینجا واقعا فوق العاده هستند.

ساموئل در تیم استقلال به همبازی پیشین خود آندرانیک تیموریان که در ماه ژوییه به استقلال آمد، می‌پیوندد. وی در این باره اظهار داشت: وقتی من در بولتون بازی می‌کردم آندرانیک کمی درباره فوتبال ایران با من صحبت کرد. این بازیکن اکنون در استقلال بازی می‌کند اما فعلا به دلیل آسیب دیدگی از میدان دور است.

ساموئل که در تیم کاردیف بازی می‌کرد از جانب دیگر تیم‌های انگلیسی پیشنهاد داشت اما برای بازی در لیگ قهرمانان آسیا به استقلال پیوست. وی در این باره افزود: من گزینه‌های دیگری هم در انگلستان داشتم ضمن اینکه چند تیم خارجی هم مرا می‌خواستند اما من برای چالش جدید و راه پیدا کردن به بازار آسیا به استقلال پیوستم.

کد مطلب 1506036

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