توسعه "سورک" با اعتبارات شهرداری ممکن نیست

سید محمد انصارالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با نگاهی به منابع محدود شهرداریها و دستیابی به طرحهای توسعه شهری به ویژه در سورک به سرمایه گذاری و تامین منابع مالی خارج از بودجه شهرداریها که در واقع مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی است، نیازمند هستیم.

وی بیان داشت: با بکارگیری ابزارهای نوین برای مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی امری اجتناب ناپذیر است.

انصارالحسینی افزود: شهرداری سورک با همت شورای اسلامی شهر در تلاش است تا برای توسعه و پیشرفت مرکز شهرستان با مشارکت سرمایه گذاران در بخشهای مختلف اقامتی، تفریحی و توریستی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی در رقابت با شهرهای همجوار به طور منطقی و منظم گامهای موثری بردارد.

شهردار سورک از تهیه طرح جامع شهر سورک خبر داد و گفت: با انجام این مهم فرصت مطلوبی برای شناخت ظرفیتهای شهری بوجود خواهد آمد.

وی ادامه داد: تهیه طرح آبیاری فضای سبز شهری و طرح میدان در تقاطع چهار راه آزادگان در جاده اصلی می تواند در جذب مسافر و گردشگر به این شهر موثر باشد.

شهر سورک در شرق مازندران بیش از 10 هزار نفر جمعیت دارد.

