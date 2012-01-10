بازیکنان ذوب آهن انگیزه زیادی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده اظهار داشت: هم اکنون برخی تیمها در اندیشه صعود به بالای جدول هستند و تعدادی به این فکر می کنند که مسیر خود را عوض کرده و به رده های بالاتر جدول برسند که تیم ما نیز در این زمره قرار دارد و ما تلاش خواهیم کرد که به تدریج به بالای جدول نزدیک شویم.

وی ادامه داد: دیدار با تراکتورسازی برای ما سخت است چون این تیم در خانه و با حمایت هواداران خوب خود بازی خواهد کرد ولی با این حال ما با تمریناتی که انجام داده ایم، آمده ایم تا از تبریز با امتیاز برگردیم.

ابراهیم زاده با اشاره به اینکه او و تیمش هرگز با هدف انتقام جویی از تیم تراکتورسازی بابت شکست در بازی رفت به تبریز نیامده اند، تصریح کرد: انتقام یک اصطلاح نامناسب است که در فوتبال جا افتاده و به نظر من به کار بردن کلمه انتقام در فوتبال چندان جایز نیست و من در این شرایط می گویم که ما به تبریز آمده ایم تا یک بازی آبرومندانه انجام بدهیم.

وی افزود: ما اصلا به فکر انتقام جویی نیستیم و فقط برای بهبود وضعیت خود بازی خواهیم کرد و اگرچه ممکن است اتفاقات زیادی در این دیدار رخ بدهد اما مهم این است که دو تیم جوانمردانه و تماشاگرپسند بازی کنند.

سرمربی ذوب آهن با یادآوری گل تیم تراکتورسازی در بازی رفت که در شرایط مشکوک به آفساید به ثمر رسید، گفت: فکر می کنم اگر ما برای خوب شدن تلاش کنیم، حتما به خواسته خود خواهیم رسید و من این امید را دارم که با کار و تلاش زیاد مجموعه باشگاه ذوب آهن بتوانیم دوباره به دوران خوب خود بازگردیم.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص شایعاتی مبنی بر استعفای وی از تیم ذوب آهن خاطرنشان ساخت: متاسفانه برخی از دوستان صحبتهای من را طور دیگری انعکاس دادند چون من اصلا هیچ استعفایی ندادم و اکنون که اینجا هستم نشان می دهد که من همچنان کارم را ادامه می دهم.

ابراهیم زاده ادامه داد: من دوباره می گویم که اگر با استعفا و کناره گیری من تیم ذوب آهن به موفقیت خواهد رسید، این کار را می کنم اما من تا وقتی که هستم، با تمام توان خود به کارم ادامه می دهم و به این موضوع نیز معتقدم که هر تیمی دچار مشکلاتی می شود و باید برابر این مشکلات ایستادگی کرد.