به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی طائی‌زاده ضمن اعلام خبر فوق تصریح کرد: با استفاده از این پورتال که وصال نامگذاری شده است، تمام خدمات نرم‌افزارهای مورد استفاده در حوزه‌های علمیه خواهران اعم از اتوماسیون اداری، امور آموزشی، سامانه مالی مدارس، سامانه آموزش مجازی و ... در قالب یک نرم‌افزار ساماندهی می‌شود.



وی با اشاره به قابلیت‌های این سامانه از تجمیع خدمات سامانه‌های مستقل نرم‌افزاری و متمرکز شدن سرویس‌ها و مفاهیم مشترک نظیر مدیریت کاربران و سطوح دسترسی، پیام‌رسانی، همگام‌سازی، امنیت ورود و تبادل اطلاعات و ... به عنوان برخی از این قابلیت‌ها یاد کرد.



مسئول دفتر فناوری اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران کشور با بیان اینکه با استفاده از این سامانه امکان ایجاد خدمات جدید با استفاده از ترکیب خدمات مستقل هر یک از سامانه‌های نرم‌افزاری فراهم می‌آید، افزود: امکان استفاده از خدمات یک سیستم در سیستم‌های دیگر از جمله قابلیت‌های دیگر این سامانه است.



وی گفت: راه‌اندازی و استفاده از پرتال وصال موجب کاهش هزینه، زمان و سربار عملیات فنی می‌شود و امکان دریافت گزارش‌های ترکیبی بین سامانه‌ها را فراهم می‌آورد.



طائی‌زاده این سامانه را از نوآوری‌های جدید در عرصه فناوری اطلاعات برشمرد و افزود: در میان مراکز حوزوی و همچنین در میان ادارات و مراکز مستقر در استان قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، نخستین مرکزی است که به این سامانه مجهز می‌شود و حتی در میان سازمان‌ها و وزارتخانه‌های کشوری این مرکز به عنوان یکی از نخستین مراکزی است که پرتال تجمیع‌کننده خدمات الکترونیک را به خدمت می‌گیرد.