«سامان ح . اصفهانی» تدوین‌کننده این اثر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این کتاب یک گفتگوی پژوهشی بلند با میرجلال‌الدین کزازی درباره شاهنامه فردوسی است، گفت: از مدت‌ها قبل این دغدغه در من وجود داشت که بحث‌هایی تازه و جدی و کمتر شناخته شده را در حوزه شاهنامه با اساتید ادب فارسی داشته باشم و از سوی دیگر به موضوعاتی انتقادی درباره این کتاب نیز پاسخی در خور توجه بدهم که در نهایت به تدوین این اثر منجر شد.

وی ادامه داد: گفتگوی پژوهشی درباره شاهنامه تا پیش از این با این حجم سابقه نداشته است. این کتاب حاصل 13 تا 14 ساعت گفتگو با میرجلال‌الدین کزازی است که به نوعی سمبل سخن‌گویی پارسی نیز به شمار می‌رود.

به گفته اصفهانی، سن و تجربه کزازی به گونه‌ای است که آراء وی در حوزه زبان فارسی به نوعی تثبیت شده است و این موضوع ارزش گفته‌های وی در این کتاب را نیز افزایش می‌دهد.

این محقق افزود: این کتاب در 27 فصل تدوین شده است که در آن پرسش‌های کلیدی در قالب سرفصل‌ و عناوین فصول استفاده شده است.

به گفته اصفهانی، این این کتاب در پاییز 88 به پایان رسیده و نشر شورآفرینان در تدارک انتشار آن است.