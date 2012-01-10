بازیکنان تیم نوجوانان از دیدار مارادونا محروم شدند/ تعطیلی 20 روزه تمرینات

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کادرفنی و بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان ایران پس از پایان تورنمنت چهارجانبه امارات صبح دیروز از ابوظبی راهی شهر دبی شدند تا با حضور در تمرین تیم الوصل با دیه‌گو آرماندو مارادونا، اسطوره فوتبال جهان و آرژانتین دیدار و گفتگو کنند.

ابتدا قرار بود تمرین تیم الوصل ساعت 14:30 آغاز شود اما با ایجاد تغییرات در برنامه تمرینی، این تیم اماراتی ساعت 18 در زمین اختصاصی خود تمرینش را آغاز کرد و به مسئولان تیم نوجوانان ایران اعلام شد برای دیدار با مارادونا ساعت 20 به محل تمرین تیم الوصل مراجعه کنند.

بر این اساس کادرفنی تیم فوتبال نوجوانان به خاطر خستگی بازیکنان و برنامه بازگشت به ایران، تصمیم گرفت دیدار با اسطوره فوتبال جهان و آرژانتین را کنسل کند.

از سوی دیگر، کادرفنی تیم فوتبال نوجوانان پس از بازگشت به ایران تمرینات این تیم را به مدت 20 روز تعطیل کرد تا بازیکنان ضمن پیگیری برنامه تحصیلی خود، به تیم‌های باشگاهی‌شان بازگردند. طبق برنامه اعلام شده اردوی بعدی تیم نوجوانان از روز 10 تا 14 بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود.

همچنین پس از گفتگوی مسئولان تیم نوجوانان کشورمان با مسئولان تیم ژاپن، مقرر شد این تیم برای برپایی اردوی آماده‌سازی و برگزاری دو دیدار تدارکاتی با شاگردان علی‌ دوستی‌مهر به ایران سفر کند که زمان این دیدارها پس از هماهنگی‌های بعدی مشخص خواهد شد.