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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۴۸

دعای کمیل به زبان رواندایی ترجمه شد

دعای کمیل به زبان رواندایی ترجمه شد

قم - خبرگزاری مهر: دعای کمیل توسط یکی از طلاب جامعه‌المصطفی(ص) العالمیه به زبان رواندایی ترجمه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ترجمه توسط بانو " اسماء " و زیر نظر اداره ترجمه معاونت فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت(علیهم‌ السلام) انجام شده است.

این ترجمه قبل از چاپ و انتشار توسط "حسین شهید "، از طلاب جامعه‌المصطفی(ص) العالمیه، ویراستاری و اصلاح شده است.

گفتنی است زبان رواندایی، زبان رسمی کشورهای رواندا و بوروندی است و شهروندان و اهالی استان‌های شرق کشورهای کنگو، کیوو شمالی و جنوبی و استان‌های کیگوما و کاگیرا، واقع در غرب تانزانیا و منطقه جنوب کشور اوگاندا نیز به این زبان صحبت می‌‌کنند.
 

کد مطلب 1506047

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