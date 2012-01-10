به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شکوفه بهداد - مدیر گروه بیهوشی و سرپرست این مرکز تحقیقاتی با اعلام این خبر افزود: بنابر مذاکراتی که با معاون پژوهشی دانشگاه به عمل آمد، این مرکز به منظور ارتقاء فعالیت های پژوهشی در زمینه درد و کنترل دردهای حاد و مزمن راه اندازی شد.

وی افزود: این مرکز با حضور اعضای هیئت علمی گروه بیهوشی و جمعی از اعضای منتخب گروههای فیزیولوژی، فارماکولوژی، نورولوژی، روماتولوژی تشکیل شده و در نهایت پیشنهادات تحقیقاتی به تصویب رسید.

سرپرست مرکز تحقیقات درد دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد گفت: دستیاران تخصصی رشته بیهوشی جهت آشنایی با روش تحقیق در این مرکز تحقیقات حضور می یابند.