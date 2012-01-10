  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

مرکز تحقیقات "درد" در دانشگاه علوم پزشکی یزد راه‌اندازی شد

مرکز تحقیقات "درد" در دانشگاه علوم پزشکی یزد راه‌اندازی شد

سرپرست مرکز تحقیقات درد دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد از راه اندازی این مرکز در یزد خبر داد و گفت: این مرکز تحقیقاتی در محل بیمارستان شهید صدوقی یزد ایجاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شکوفه بهداد - مدیر گروه بیهوشی و سرپرست این مرکز تحقیقاتی با اعلام این خبر افزود: بنابر مذاکراتی که با معاون پژوهشی دانشگاه به عمل آمد، این مرکز به منظور ارتقاء فعالیت های پژوهشی در زمینه درد و کنترل دردهای حاد و مزمن راه اندازی شد.

وی افزود: این مرکز با حضور اعضای هیئت علمی گروه بیهوشی و جمعی از اعضای منتخب گروههای فیزیولوژی، فارماکولوژی، نورولوژی، روماتولوژی تشکیل شده و در نهایت پیشنهادات تحقیقاتی به تصویب رسید.

سرپرست مرکز تحقیقات درد دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد گفت: دستیاران تخصصی رشته بیهوشی جهت آشنایی با روش تحقیق در این مرکز تحقیقات حضور می یابند.

کد مطلب 1506048

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها