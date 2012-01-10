60 درصد اعتبارات آب و فاضلاب روستایی مازندران تخصیص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آقازاده در جلسه شورای مدیران آبفار مازندران، اعتبار مصوب توسعه و بازسازی در سالجاری، شش میلیارد و 628 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: تنها 60 درصد اعتبار تخصیص یافت و سه میلیارد و 748 میلیون تومان به حساب شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران واریز شد.

آقازاده افزود: به رغم تخصیص 60 درصد اعتبار مصوب، عملکرد شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندان بیشتر بوده و افزون بر چهار میلیارد و 789 میلیون تومان، بیشتر تر از اعتبار مصوب هزینه کرده است.

وی با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: این در حالی است که از محل افزایش درآمدها، فقط 30 درصد به حساب شرکت و مابقی به حساب صندوق هدفمند سازی یارانه ها واریز می شود.

اختصاص 960 میلیارد تومان به آبفار استانها

مشاور مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: امسال 960 میلیارد تومان اعتبار برای شرکتهای آب و فاضلاب روستایی کشور اختصاص یافت که اعتبار هنگفتی بوده و سهم شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران از این مبلغ 50 میلیارد تومان است.

بابا نتاج با ابراز امیدواری از جذب به موقع اعتبارات اظهار داشت: ایران کشوری است که بحث انرژی هسته ای را به آسانی حل کرده لذا باید تلاش کنیم بحث کمبود آب در روستاها را رفع کنیم.

وی با اشاره به پیش بینی 3 هزار میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی روستایی افزود: با این اعتبار باید عملیات آبرسانی در دو سال تمام شود، لیکن آبرسانی به روستاهای کشور بیش از این اعتبار و زمان می طلبد که امیدواریم با تلاشهای مدیران هرچه زودتر این مهم محقق شود.