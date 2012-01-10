پلمپ 14 واحد صنفی بوشهر به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا کمال صبح سه‌شنبه در بازدید از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نظارت بر امر تهیه و توزیع مواد غذایی با جدیت و دقت در این شبکه بهداشت پیگیری می‌شود و برای تامین سلامت شهروندان از تمام توان موجود استفاده می‌کنیم.

وی افزود: با متخلفان و اصنافی که مسائل بهداشتی را رعایت نکنند به شدت برخورد می‌شود و اجازه نمی‌دهیم سلامت مردم به مخاطره بیفتد.

مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت بوشهر از پلمپ 14 واحد صنفی بوشهر به دلیل عدم رعایت بهداشت خبر داد و بیان کرد: در سه ماهه گذشته بیش از 14 صنف در بوشهر به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی تعطیل شدند.

کمال تصریح کرد: بازرسان بهداشت محیط و حرفه‌ای پس ازطی مراحل قانونی، بیش از 14 مغازه را تعطیل و بیش از یک و نیم تن مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و غیرقابل مصرف همچنین حدود 50 کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته را جمع‌آوری و معدوم کردند.

مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت شهرستان بوشهر یادآور شد: بازدیدها روزانه در ساعات غیراداری توسط بازرسان بهداشت محیط و حرفه‌ای انجام شده و اکثر صنوف تعطیل شده، جزو صنوف حساس مثل رستوران، غذا فروشی و قنادی بوده است.

کمال افزود: آن دسته از متخلفانی که محل کسب آنها تعطیل شده، پس از طی حداقل یک هفته از مدت تعطیلی، بعد از رفع نواقص و دریافت تایید بهداشتی مجدداً شروع به کار می‌کنند.

وی با بیان اینکه بازدید از صنوف حساس حداقل ماهی یکبار صورت می‌گیرد، گفت: امیدوار هستیم تمام صنوف با رعایت مسایل بهداشتی به سلامت و رفاه شهروندان کمک کنند.