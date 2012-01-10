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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳

کمال خبر داد:

پلمپ 14 واحد صنفی بوشهر به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی

پلمپ 14 واحد صنفی بوشهر به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی

بوشهر - خبرگزاری مهر: مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت بوشهر از پلمپ 14 واحد صنفی بوشهر به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا کمال صبح سه‌شنبه در بازدید از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نظارت بر امر تهیه و توزیع مواد غذایی با جدیت و دقت در این شبکه بهداشت پیگیری می‌شود و برای تامین سلامت شهروندان از تمام توان موجود استفاده می‌کنیم.

وی افزود: با متخلفان و اصنافی که مسائل بهداشتی را رعایت نکنند به شدت برخورد می‌شود و اجازه نمی‌دهیم سلامت مردم به مخاطره بیفتد.

مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت بوشهر از پلمپ 14 واحد صنفی بوشهر به دلیل عدم رعایت بهداشت خبر داد و بیان کرد: در سه ماهه گذشته بیش از 14 صنف در بوشهر به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی تعطیل شدند.

کمال تصریح کرد: بازرسان بهداشت محیط و حرفه‌ای پس ازطی مراحل قانونی، بیش از 14 مغازه را تعطیل و بیش از یک و نیم تن مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و غیرقابل مصرف همچنین حدود 50 کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته را جمع‌آوری و معدوم کردند.

مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت شهرستان بوشهر یادآور شد: بازدیدها روزانه در ساعات غیراداری توسط بازرسان بهداشت محیط و حرفه‌ای انجام شده و اکثر صنوف تعطیل شده، جزو صنوف حساس مثل رستوران، غذا فروشی و قنادی بوده است.

کمال افزود: آن دسته از متخلفانی که محل کسب آنها تعطیل شده، پس از طی حداقل یک هفته از مدت تعطیلی، بعد از رفع نواقص و دریافت تایید بهداشتی مجدداً شروع به کار می‌کنند.

وی با بیان اینکه بازدید از صنوف حساس حداقل ماهی یکبار صورت می‌گیرد، گفت: امیدوار هستیم تمام صنوف با رعایت مسایل بهداشتی به سلامت و رفاه شهروندان کمک کنند.

کد مطلب 1506050

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