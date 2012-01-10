رشد هزار درصدی رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علی آبادکتول

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر معتمدی افزود: با توجه به ضرورت و نیاز منطقه و با تلاش و پیگیری هیئت رئیسه واحد رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق - کنترل از سوی شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب نهایی رسید و در مجموع تعداد رشته های کارشناسی ارشد این واحد دانشگاهی به 11 رشته افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه واحد علی آباد کتول از سال 82 با پذیرش دانشجو در رشته مدیریت دولتی در عرصه تحصیلات تکمیلی گام نهاده است، گفت: تقویت و توسعه تحصیلات تکمیلی از اولویتهای سند جامع آموزشی واحد علی آباد کتول است.

معتمدی افزود: راز ماندگاری و دوام هر واحد دانشگاهی در فضای رقابتی مراکز آموزش عالی، ساماندهی رشته ها و ارتقای مقاطع تحصیلی و ایجاد رشته های همگون و مورد نیاز جامعه است که در راستای تحقق این مهم، واحد علی آباد کتول با تشکیل کارگروههای مختلف و مطالعات لازم بر اساس نیاز استان راه اندازی رشته های جدید را در دستور کار خود قرار داده است.

رشته های پژوهش هنر، مدیریت دولتی، مهندسی برق - قدرت، مهندسی برق - کنترل، مدیریت دولتی - مدیریت تشکیل روشها، مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی ، مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی ، مدیریت دولتی - مدیریت تحول، مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی ، زبان و ادبیات فارسی و مدیریت بازرگانی - بازاریابی 11 رشته کارشناسی ارشد این واحد دانشگاهی است که در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.