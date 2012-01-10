تیم بسکتبال جهش ترابری قم به بقا در لیگ برتر امیدوار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هفته به هفته بر حساسیت رقابت های لیگ برتر بسکتبال افزوده می شود، تیم بسکتبال جهش ترابری قم در دیداری خانگی از لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور مقابل میهمان خود تیم بسکتبال صنایع پتروشیمی ماهشهر به پیروزی رسید تا امیدوارتر از گذشته برای بقا در لیگ برتر بسکتبال تلاش کند.



در حالی که هفته ششم از دور برگشت مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور در راه است، پایان دیدارهای جهش ترابری قم و صنایع پتروشیمی ماهشهر در یکی از حساس ترین دیدارهای شانزدهمین هفته دیدارهای مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور که بین تیم‌های نیمه بالا و پائین جدول در شهر قم برگزار شد، به ششمین شکست تیم صنایع پتروشیمی ماهشهر و سومین پیروزی تیم انتهای جدول جهش ترابری استان قم انجامید.



جهش ترابری قم در این دیدار خانگی با تمام نفرات خود به مصاف تیم صنایع پتروشیمی ماهشهر رفت تا بعد از سه هفته برای بهبود موقعیت خود در انتهای جدول رده‌بندی لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور در نهمین مسابقه خانگی این بار مقابل تیم صنایع پتروشیمی ماهشهر به برتری برسد که در این راه موفقیت آمیز عمل کرد و در حالی که نیمه نخست را به میهمان خود واگذار کرده بود، در نیمه دوم حریف را غافلگیر کرد و به پیروزی دست یافت.



نماینده بسکتبال قم در حالی در این مسابقه مهم خانگی از هفته پنجم از دور برگشت مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته برتر باشگاه‌های کشور برابر صنایع پتروشیمی ماهشهر به میدان رفت که نیمه نخست به برتری 37 بر 34 تیم میهمان انجامید اما در نیمه دوم این تیم جهش ترابری قم بود که موفق به کسب برتری 82 بر 70 مقابل تیم صنایع پتروشیمی ماهشهر شد تا در خانه دو امتیاز شیرین کسب کند.



جهش ترابری قم دور برگشت لیگ امسال را با برتری برابر تیم بسکتبال پویا تهران آغاز کرد و در بازی‌های بعدی خود در هفته‌های دوم، سوم و چهارم نیم فصل دوم مرحله گروهی لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور نیز مقابل تیم‌های شهرداری گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی تهران و ذوب آهن اصفهان با واگذار کردن نتیجه، باز هم در ادامه ناکامی های این فصل مغلوب شد.



این تیم در هفته چهارم از دور رفت مسابقات لیگ برتر بسکتبال، در سالن ملت اصفهان به تیم ذوب آهن اصفهان یکی از مدعیان قهرمانی و نماینده این در باشگاه‌های آسیا باخت و با احتساب برتری خانگی مقابل تیم صنایع پتروشیمی ماهشهر، با 19 امتیاز در مکان دوازدهم جدول 12 تیمی لیگ برتر قرار گرفته است.



جهش ترابری قم این هفته باید در دیداری خارج از خانه به مصاف تیم بسکتبال لوله سبز آ اس شیراز برود.

