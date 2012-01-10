اسرائیل باید 500 میلیارد دلار به مصر غرامت پرداخت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی المحیط، طبق ماده 8 پیمان کمپ دیوید که در سال 1979 میان دولت وقت قاهره به ریاست "انور سادات" و تل آویو به امضا رسید، رژیم اسرائیل باید غرامتهایی را جهت اشغال منطقه سینا به مصر پرداخت می کرد.

بر این اساس، در زمان حکومتهای پیشین مصر از جمله رژیم "حسنی مبارک" اجرای این بند از توافق کمپ دیوید هرگز پیگیری نشد تا هم اکنون برخی فعالان حقوقی مصری با تهیه پرونده 750 صفحه ای و 150 تصویر از نقشه های منطقه خواستار گرفتن غرامت از تل آویو شوند.

بر مبنای این گزارش مفصل رژیم صهیونیستی باید 500 میلیارد دلار به مصر غرامت پردخت کنند. این فعالان حقوقی در نظر دارند گزارش و تصاویر خود را که نشان دهنده استفاده اسرائیل از منابع طبیعی منطقه صحرایی سینا (شامل آبهای زیرزمینی و منابع نفتی) را به سازمان ملل ارائه کنند.