برخی داوطلبان مجلس در کرمانشاه قبل از تایید یا رد صلاحیت انصراف دادند

به گزارش خبرنگار مهر، استعفای این دوره از داوطلبان نمایندگی مجلس نهم در صورتی در حال اتفاق افتادن است که از امروز اسامی کاندیداهای تایید یا رد صلاحیت شده به اطلاع اشخاص رسیده است.

آیت الله ذکر احمدی، اولین نامزد انصرافی رقابتهای مجلس نهم در حوزه انتخابیه کرمانشاه است که چندی پیش در گفتگویی با خبرنگار مهر کرمانشاه، رسما انصراف خود را اعلام کردند. محسنی، رشیدی و خانم قبادی نیز چند روز پیش انصراف خود را از این رقابتها اعلام کردند.

شب گذشته هم اکبر عبدی، یکی دیگر از نامزدهای مطرح کرمانشاه از صحنه رقابتهای مجلس شورای اسلامی در حوزه کرمانشاه انصراف می دهد که با این تعداد انصراف در حوزه انتخابیه کرمانشاه و دیگر حوزه های استان تعداد منصرفان شدگان در این دوره به 7 نفر رسیده است.

امروز اسامی نامزدهای تایید صلاحیت یا رد شده اعلام شد

شب گذشته هومان بهرامی، مدیرکل سیاسی و انتخابات استان کرمانشاه از اعلام اسامی کاندیداهای رد یا تایید شده به فرمانداری های کرمانشاه و دیگر شهرستانها خبر داد.

بهرامی می گوید: پس از آن ظرف هفت روز هیئت نظارت استان با هماهنگی هیئت مرکزی نظارت به اعتراضها رسیدگی و نتیجه را برای اعلام به داوطلبان به فرمانداریها ابلاغ می کند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه می افزاید: روزهای 22 ، 23 و 24 بهمن داوطلبین رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان مهلت دارند اعتراضات خود را به این شورا اعلام کنند و شورای نگهبان در یک مهلت هفت روزه به اعتراضها رسیدگی و پس از آن لیست نهایی داوطلبان را برای انتشار به ستاد انتخابات کشور اعلام می کند.

داوطلبان منصرف شده در دیگر حوزه های استان کرمانشاه را می توان 2 نفر در حوزه انتخابیه شهرستان سنقر و یک نفر حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب و دالاهو نام برد.

کاهش 23درصدی داوطلبان مجلس

بنا به گفته مسئولان انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کرمانشاه، تعداد داوطلبان مجلس شورای اسلامی در استان تا این لحظه به 156 نفر رسیده اند.

این در حالی است که تعداد داوطلبان این دوره از مجلس شورای اسلامی در سطح کشور، نسبت به دوره های گذشته 23 درصد کاهش را نشان می دهد که برخی از تحلیل گران سیاسی، دلیل کاهش این تعداد کاندیداها را شرایط جدید برای نامزدهای انتخابات می دانند و عده ای دیگر دلیلی این امر را ترس برخی از افراد و نامزدها از رد صلاحیت شدن عنوان کرده اند.

حضور نمایندگان قبلی در این دوره از انتخابات مجلس نهم

از دیگر نکات قابل توجه در این دوره از انتخابات در حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی در استان کرمانشاه می توان به حضور مجدد 15 نفر از کسانی اشاره کرد که در دوره های گذشته و دوره فعلی سابقه نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارند.

تمامی نمایندگان فعلی مجلس هشتم در این دوره از انتخابات شرکت خواهند داشت و بار دیگر شانس خود را برای رسیدن به کرسی های مجلس امتحان می کنند.

در حال حاضر برخی از داوطلبان به صورت غیر رسمی تبلیغات خود را آغاز کرده اند و با حضور در مراسم مردمی و عشایری از مردم حوزه انتخابیه خود بیعت می گیرند.

عمل این داوطلبان در صورتی است که حجت الاسلام محمد آفتابی، رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان کرمانشاه از فعالیتهای پیش از موعد داوطلبان به شدت انتقاد کرده است و مشاهده این اعمال را نوعی سابقه منفی در تایید صلاحیت داوطلبان می داند.