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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۰۴

هفته آینده/

"قاچاق" جهانی می شود

"قاچاق" جهانی می شود

فیلم سینمایی "قاچاق" از هفته آینده نمایش جهانی خود را آغاز خواهد کرد که تازه ترین نقش آفرینی "مارک والبرگ" خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم را "بالتازار کورماکور" کارگردانی کرده و فیلم نامه آن نیز بر اساس فیلم دیگری در سینمای اروپای شرقی به رشته تحریر درآمده است.

از دیگر آثار این کارگردان می توان به ساخت فیلم هایی چون "دریا"، "سفر کوتاهی به بهشت" و " شهر بلوری" اشاره کرد.

داستان این فیلم حادثه ای  درباره یک سرقت بزرگ در پاناما و درگیری گروه های قاچاق مواد مخدر است که بر اساس رویدادهایی واقعی ساخته شده است.

در این فیلم بازیگرانی چون "مارک والبرگ"، "کیت بکینسل" و "جیووانی ریبیسی" به ایفای نقش پرداخته اند.

کد مطلب 1506060

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