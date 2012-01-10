"قاچاق" جهانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم را "بالتازار کورماکور" کارگردانی کرده و فیلم نامه آن نیز بر اساس فیلم دیگری در سینمای اروپای شرقی به رشته تحریر درآمده است.

از دیگر آثار این کارگردان می توان به ساخت فیلم هایی چون "دریا"، "سفر کوتاهی به بهشت" و " شهر بلوری" اشاره کرد.

داستان این فیلم حادثه ای درباره یک سرقت بزرگ در پاناما و درگیری گروه های قاچاق مواد مخدر است که بر اساس رویدادهایی واقعی ساخته شده است.

در این فیلم بازیگرانی چون "مارک والبرگ"، "کیت بکینسل" و "جیووانی ریبیسی" به ایفای نقش پرداخته اند.