آزادی 140 محکوم مالی البرزی نیازمند تداوم رفتارهای نیکوکارانه است

یوسف نهاوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: در حال حاضر 140 زندانی محکومیت‌های مالی و دیه در سراسر استان البرز داریم که همت خیرین در این راستا راهگشا خواهد بود.

وی محکومیت 20 نفر از این زندانیان را به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه عنوان کرد و افزود: برای آزادی این افراد در مجموع به مبلغ 777 میلیون تومان نیاز است.

نهاوندی افزود: تاکنون 598 میلیون تومان تخفیف از شکات گرفته شده و 601 میلیون تومان نیز از طریق صندوق تامین خسارتهای بدنی و ستاد دیه مرکز و خیرین پرداخت شده است.

نهاوندی با اشاره به آزادی 129 محکوم مالی از ابتدای سال جاری تا کنون در البرز اذعان داشت: بسیاری از این زندانیان از افراد آبرومند بوده که به دلایلی دچار مشکلات مالی شده اند و ممکن است این اتفاق برای هر کسی پیش بیاید.

این مسئول تاکید کرد: کمک در جلب رضایت شاکیان و فراهم کردن شرایط بازگشت این افراد به خانواده اقدامی نیکوکارانه و مستلزم مشارکت خیران است.

نهاوندی در عین حال از حمایتهایی که تا کنون برای تامین دیه نیازمندان صورت گرفته است، قدردانی و بر تداوم رفتارهای خیرخواهانه تاکید کرد.

به گفته مدیر عامل ستاد دیه استان البرز، 125 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، 26 نفر زندانی نفقه، 39 نفر زندانی تصادف و 26 زندانی نیز به علت صدور چک بی محل در زندانهای استان به سر می برند.