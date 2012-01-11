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۲۱ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۳۵

در دیداری تاکید شد؛

اعتبار تخصیصی به خانه های عالم ساوجبلاغ پیگیری می شود

اعتبار تخصیصی به خانه های عالم ساوجبلاغ پیگیری می شود

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: معاون اداری و مالی اداره تبلیغات اسلامی استان البرز بر پیگیری جذب اعتبار احداث خانه های عالم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اداری مالی تبلیغات اسلامی استان البرز ضمن حضور در اداره تبلیغات اسلامی ساوجبلاغ با حجت الاسلام ثابت حاتمی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی و کارکنان این اداره دیدار و گفتگو کرد.

حمید عسگری در این دیدار اظهارداشت: هدف از این دیدار پیگیری و هماهنگی در خصوص جذب اعتبار احداث خانه های عالم در ساوجبلاغ است.

وی افزود: این دیدار به منظورهماهنگی بیشتر و تسهیل در عملیات عمرانی پروژه ها صورت گرفت.

حجت الاسلام حاتمی در این دیدار به اتفاق عسگری از فرمانداری ساوجبلاغ دیدن و با دهقان آزاد معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری دیدار و گفتگو کرد.

کد مطلب 1506068

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