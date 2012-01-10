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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۵۸

اربعین حسینی در رادیو قرآن با "یادهای بارانی"

اربعین حسینی در رادیو قرآن با "یادهای بارانی"

"یادهای بارانی" عنوان برنامه ای ویژه به مناسبت اربعین سیدالشهدا(ع) است که از رادیو قرآن پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یادهای بارانی یادی از واقعه عاشورا از کلام ائمه اطهار(ع) است که اشک و آگاهی را در هم آمیخته است.

در این برنامه 5 قسمتی که از امروز 20 دی ماه بر روی آنتن رادیو قرآن می رود هرروز به شرح  اقدامات و زیاراتی که امامان معصوم درخصوص واقعه عاشورا و زنده نگه داشتن این مکتب داشته اند پرداخته می شود.

موضوع اصلی برنامه "یادهای بارانی" تبیین نقش امامان شیعه(ع) در زنده نگه داشتن عاشورا از امام سجاد(ع) تا امام زمان(عج) است.

حجج الاسلام سیدمحمود طباطبایی نژاد و سید روح الله سید طبائی  با استناد به تاریخ و سیره اهل بیت(ع) و دانشنامه 14جلدی امام حسین(ع) به بررسی نقش ائمه در زمینه آگاهی و روشنگری واقعه کربلا می پردازند.

برنامه "یادهای بارانی" کاری از گروه قرآن و معارف عمومی از ساعت 20:05 به مدت 50 دقیقه از 20 تا 25 دی ماه به جز پنجشنبه از رادیو قرآن پخش می شود.

کد مطلب 1506073

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