طرح "دختران آب" ویژه دانش آموزان متوسطه در فریمان تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید قارنگیان در بازدید شماری از دانش آموزان مقطع متوسطه فریمان اظهارکرد: این طرح در کمیته فرهنگی اجتماعی امور آبفای شهرستان به تصویب رسیده است.

وی اظهار داشت: در این کمیته مقرر شد طرح دختران آب هر سال همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) در مقاطع متوسطه فریمان به اجرا در آید.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری فریمان گفت: آشنایی دانش آموزان با چگونگی تولید آب و مراحل انتقال و توزیع آب، اشاعه فرهنگ مصرف آب، حفظ و حفاظت از آب به عنوان جهیزیه حضرت فاطمه زهرا(س) از اهداف اجرایی طرح مذکور است.

وی افزود: در شهر فریمان چهارهزار دختر در مقطع دبیرستان تحصیل می کنند.