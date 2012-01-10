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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۵۸

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طرح "دختران آب" ویژه دانش آموزان متوسطه در فریمان تصویب شد

طرح "دختران آب" ویژه دانش آموزان متوسطه در فریمان تصویب شد

فریمان - خبرگزاری مهر: مدیر امور آب و فاضلاب شهری فریمان از تصویب کلیات طرح "دختران آب" ویژه دانش آموزان متوسطه در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید قارنگیان در بازدید شماری از دانش آموزان مقطع متوسطه فریمان اظهارکرد: این طرح در کمیته فرهنگی اجتماعی امور آبفای شهرستان به تصویب رسیده است.

وی اظهار داشت: در این کمیته مقرر شد طرح دختران آب هر سال همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) در مقاطع متوسطه فریمان به اجرا در آید.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری فریمان گفت: آشنایی دانش آموزان با چگونگی تولید آب و مراحل انتقال و توزیع آب، اشاعه فرهنگ مصرف آب، حفظ و حفاظت از آب به عنوان جهیزیه حضرت فاطمه زهرا(س) از اهداف اجرایی طرح مذکور است.

وی افزود: در شهر فریمان چهارهزار دختر در مقطع دبیرستان تحصیل می کنند.

کد مطلب 1506077

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