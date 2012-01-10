به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ملی یادواره شهید عبدالله میثمی که 6 بهمن ماه در محل تالار وزارت کشور برگزار می شود در ادامه یادواره شهید خرازی که سال گذشته توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد، در دست اجراست و دومین برنامه از سلسله یادواره هایی است که سپاه با همکاری سازمان صدا و سیما به طور سالانه برگزار می کند.

بنا براین گزارش، همچنین گروه رسانه ای یادواره شهید روحانی عبدالله میثمی در آستانه برگزاری مراسم ملی یادواره این شهید والا مقام صبح امروز سه شنبه با ادای احترام به مقام شامخ 5 شهید گمنام آرمیده در محوطه سازمان صدا و سیما به سمت اصفهان زادگاه شهید میثمی اعزام شدند تا طی بازدیدی 3 روزه برگهای زرینی از افتخار و رشادت زندگی این شهید والامقام را گزارش کنند.

شهید حجت الاسلام عبدالله میثمی در سال 1334 در خانواده ای متدین در اصفهان متولد شد و در سوابق مبارزاتی وی قبل از انقلاب اسلامی می توان به نقش موثرش در توزیع نوار سخنرانی ها و اعلامیه های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. بطوریکه در امتداد مبارزاتش علیه رژیم ستمشاهی در سنین جوانی به دست ساواک دستگیر شد.

عبدالله میثمی در سال 1353 وارد حوزه علمیه قم شد که پس از آن با تشدید فعالیت های مبارزاتیش دوباره توسط ساواک دستگیر و به 5 سال زندان محکوم شد. وی دوران محکومیت های خود را در زندان قصر و زندان اصفهان گذراند تا اینکه در آبان ماه 1357 توسط مردم انقلابی از زندان آزاد شد.

راه اندازی سپاه و کمیته در منطقه کهگیلویه و بویراحمد، مسئولیت دفتر نمایندگی حضرت امام (ره) در فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد و مسئولیت دفتر نمایندگی امام راحل در قرارگاه خاتم الانبیاء از جمله سوابق همراهی وی با نظام جمهوری اسلامی ایران بود.

شهید عبدالله میثمی از شهریور 1359 وارد جبهه های جنگ شد که پس از 6 سال در 9 بهمن 1365 به واسطه اصابت ترکش به ناحیه سر در عملیات کربلای 5 مجروح و در بیمارستان بستری شد که بالاخره پس از 3 روز یعنی 12 بهمن 1365 به شهادت رسید.

نکته جالب توجه در زمان تولد و شهادت شهید والامقام حجت الاسلام میثمی این است که در شب ولادت حضرت علی (ع) در سال 1334 متولد شد و در سال 1365 مصادف با شب شهادت حضرت زهرا (س) به شهادت رسید.