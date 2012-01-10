هکرها در دانشگاه صنعتی شریف به رقابت می پردازند

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد حوادث رایانه ای (آپا) دانشگاه صنعتی شریف با حمایت مالی و تخصصی مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران و پشتیبانی عملیاتی شاخه دانشجویی انجمن رمز ایران به منظور آگاهی رسانی، آموزش و ترویج فرهنگ امنیت فضای تبادل اطلاعات اقدام به برگزاری دومین دوره رقابت هکرها کرد.

این دوره از رقابت های نفوذ و دفاع در فضای مجازی که در خرداد ماه سال آینده برگزار می شود، شرکت کنندگان در سه محور " هک و نفوذ"، " طراحی پوسترها و کاریکاتورهای ترویجی" و " روشهای کاربردی نوین و خلاقانه در نفوذ و دفاع" به رقابت می پردازند.



در بخش مسابقه هک و نفوذ، تیمهای شرکت کننده، در دو مرحله مقدماتی و نهایی به رقابت خواهند پرداخت. در هر دو مرحله تیمهای شرکت کننده به چالشهای مطرح در حوزه دانش عمومی امنیت (Trivia)، نفوذگری در وب (Web Attack)، کشف شواهد الکترونیکی (Forensics)، مهندسی معکوس (Reverse Engineering)، نوشتن کد سوء استفاده (Exploiting) و رمزنگاری (Cryptography) پاسخ خواهند داد.



در بخش معرفی روشهای کاربردی نوین و خلاقانه، مقاله های تخصصی برگزیده شرکت کنندگان ارائه می شود. ارائه آخرین روشهای کاربردی نوین و خلاقانه در نفوذ و دفاع در فضای مجازی و تبادل دانش در این حوزه، هدف اصلی این بخش است.



متقاضیان برای شرکت در این بخش از مسابقات نفوذ و دفاع در فضای مجازی تا 22 اردیبهشت ماه سال 91 مهلت دارند تا مقالات خود را ارسال کنند.



نمایش پوسترهای ارسالی شرکت کنندگان در حوزه امنیت از دیگر بخشهای این رقابتها است. طراحی پوستر یا کاریکاتورهایی موثر، جهت آگاهی رسانی و فرهنگ سازی در زمینه امنیت در سطح جامعه و مخاطبین عام، هدف اصلی برگزاری این بخش از رقابتها است.



طرحهای برتر در این بخش، بر اساس نظرات و رای بازدید کنندگان نمایشگاه این آثار در روزهای برگزاری مجموعه رقابتها انتخاب می شوند. آخرین مهلت ارسال آثار تا 2 اردیبهشت ماه 91 تعیین شده است.



مسابقه اصلی این رقابت ها و اهدای جوایز به منتخبین بخشهای در روز چهارشنبه 3 خرداد ماه در دانشگاه شریف خواهد بود.