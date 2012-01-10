برنامه مسابقات بین المللی کاراته در سال 2012 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام فدراسیون جهانی کاراته در سال جاری میلادی 6 تورنمنت تحت عنوان رقابت‌های لیگ برتر کاراته وان و سه رویداد تحت عنوان جام جهانی کاراته وان برگزار خواهد شد. در مسابقات لیگ برتر به نفرات اول تا سوم به ترتیب 100، 80 و 60 امتیاز در رنکینگ جهانی تعلق می‌گیرد. در این رده بندی نفر پنجم 40 و نفر هفتم هر وزن نیز 20 امتیاز از آن خود خواهد کرد.

طبق جدول امتیازدهی، کاراته‌کاهایی که در این رقابت‌ها به مرحله یک چهارم نهایی راه یابند صاحب 10 امتیاز خواهند شد، ضمن اینکه حضور صرف در لیگ برتر کاراته وان هم 2 امتیاز برای شرکت کنندگان در پی خواهد داشت. در مسابقات جام جهانی کاراته وان هم به نفر اول 50 امتیاز، نفر دوم 40 امتیاز، نفر سوم 30 امتیاز، نفر پنجم 20 امتیاز و نفر هفتم 10 امتیاز تعلق می‌گیرد.

مسابقاتی که فدراسیون جهانی کاراته از آنها به عنوان لیگ برتر و جام جهانی نام برده و آن را در تقویم سال 2012 خود گنجانده به شرح زیر است:

لیگ برتر کاراته وان

1- پاریس فرانسه 14 و 15 ژانویه (24 و 25 دی 1390)

2- میلان ایتالیا 31 مارس و یک آوریل (12 و 13 فرودین 1391)

3- جاکارتا اندونزی 23 و 24 ژوئن (3 و 4 تیر 1391)

4- استانبول ترکیه 1 و2 سپتامبر (11 و 12 شهریور 1391)

5- فرانکفورت آلمان 22 و 23 سپتامبر (1 و 2 مهر 1391)

6- سالزبورگ اتریش 27 و 28 اکتبر (6 و 7 آبان 1391)

7- زوریخ سوئیس 8 و 9 دسامبر(18 و 19 آذر 1391)

جام جهانی کاراته وان

1- بوسان کره جنوبی 18 و 19 اوت (27 و 28 مرداد 1391)

2- آتن یونان 13 و 14 اکتبر (22 و 23 مهر 1391)

3- مسکو روسیه 3 و 4 نوامبر (13 و 14 آبان 1391)