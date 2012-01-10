ضوابط جدید مدارک دانشگاههای قزاقستان/ اسامی 10دانشگاه معتبر

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل امور دانش آموختگان این وزارتخانه درخصوص نحوه ارزشیابی دانشگاه های معتبر این کشور اعلام کرد که‌ مدارک‌Bakalavr صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده، با حداقل 4 سال‌ تحصیل حضوری و تمام وقت‌ به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی با معدل کتبی حداقل 14 در رشته مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی و داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان قبل از اخذ پذیرش، ارائه گواهی قبولی آزمون زبان کشور محل تحصیل حداکثر تا 6 ماه پس از شروع به تحصیل، پس‌ از بررسی‌ علمی‌ که‌ شامل‌ آزمون‌ کتبی‌‌ است، با رعایت سایر ضوابط و مقررات عمومی، "کارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شوند.

بر اساس این گزارش، مدارک ‌Magister صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده‌ با توجه‌ به‌ دوره‌های‌ تحصیلی‌ قبل‌ از دانشگاه‌ و محتوای‌ دروس‌ دانشگاهی، با حداقل دو سال تحصیل حضوری و تمام وقت، به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با معدل حداقل 15 در رشته مرتبط با گروه آموزشی تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد و داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان قبل از اخذ پذیرش، ارائه گواهی قبولی آزمون زبان کشور محل تحصیل حداکثر تا 6 ماه پس از شروع به تحصیل، پس‌ از بررسی‌ علمی‌ که‌ شامل‌ آزمون‌ کتبی‌‌ است، "کارشناسی ارشد" ارزشیابی‌ می‌شوند.

این اداره کل همچنین اعلام کرد مدارک Specialist Diploma چنانچه تاریخ شروع به تحصیل پس از 01/02/2012 باشد، قابل ارزشیابی نیست.

‌

همچنین در این ارزشیابی، مدارک Kandidat Nauk دکتری، با حداقل سه سال تحصیل حضوری و تمام وقت، به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد معتبر با معدل حداقل 16، یکسان بودن رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان قبل از اخذ پذیرش، ارائه گواهی قبولی آزمون زبان کشور محل تحصیل حداکثر تا 6 ماه پس از شروع به تحصیل، مشروط به انتشار حداقل دو مقاله کامل در نشریات معتبر علمی‌ـ ‌پژوهشی، منتشره در کشورهای غیر از کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه که حداقل یکی از آنها دارای نمایه بین المللی باشد، با رعایت سایر ضوابط و مقررات قابل بررسی و ارزشیابی است.

ضمناً رساله دکتری باید توسط شخص متقاضی نگاشته و ارائه شده باشد.

دانشجویان‌ بورسیه‌ این وزارتخانه به‌ این‌ دلیل‌ که‌ در گزینش‌های‌ علمی‌ مربوط‌ قبول‌ شده‌ و در طول‌ تحصیل‌ تحت‌ نظارت‌ علمی‌ اداره‌ کل‌ بورس‌ و اعزام‌ و نماینده‌ علمی‌ وزارت‌ متبوع‌ بوده‌اند ملزم‌ به‌ ارایه‌ مقاله‌ نیستند و منظور از نظارت‌ علمی، ارایه‌ گزارش‌ منظم‌ پیشرفت‌ علمی‌ شش‌ ماهه‌ به‌ نماینده‌ علمی‌ وزارت‌ متبوع‌ مستقر در سفارت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در مسکو یا بلاروس (شش‌ گزارش‌ در طول‌ دوره‌ تحصیل‌ دکترا) و تأیید دانشگاه محل خدمت است.

همچنین، از سوی وزارت علوم، 10 مرکز آموزش عالی که در فهرست ذیل آمده است، در این کشور معتبرشناخته شده است:

1- Almaty State University “Abai” درکلیه مقاطع تحصیلی.

2- L.N.Gumilyov Eurasian National University تا سطح کارشناسی ارشد در کلیه رشته ها، در مقطع دکتری صرفاً در رشته های فیزیک و ریاضی.

3- Al Farabi Kazakh State National University صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد.

4- Kazakh State University of Agriculture صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد.

5- Kazakh National Technical University ‘Kanys I. Satpaev’صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد.

6- "L.N. Gumilev" Eurasian State University صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد.

7- Kazakhstan Institute of Management, Economics and Strategic Research صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد.

8- Kazakh Abylai Khan University of International Relations and World Languages صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد.

9- S.Seifullin Kazakh Agro Technical University صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد.

10- Kazakh State Institute of Theartre and cinema "Zurgenov"صرفاً تا سطح کارشناسی.

دانشجویانی‌ که‌ در مراکز آموزش‌ عالی‌ کشور جمهوری قزاقستان مشغول به‌ تحصیل‌ هستند ولی‌ نام‌ مرکز محل‌ تحصیل‌ آنها در این‌ فهرست‌ نیست، نیازمند هماهنگی‌ اولیه‌ و کامل‌ با اداره‌ کل‌ امور دانش‌آموختگان‌ خواهند بود، در غیر این‌ صورت‌ مشکلات‌ ناشی‌ از عدم‌ ارزشیابی‌ مدرک‌ تحصیلیشان‌ متوجه‌ آنان‌ خواهد بود.