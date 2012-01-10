8 نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس در گرگان رد صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کلثوم غلامی صبح سه شنبه در حاشیه جلسه این هیئت افزود: از مجموع داوطلبان، صلاحیت 29 نفر داوطلب تایید و سه نفر نیز عدم احراز صلاحیت شدند.

وی افزود: با توجه به جدیت مباحث در دو جلسه طولانی با همه جانبه نگری و دور از هرگونه گرایش سیاسی و سلیقه ای در بین تایید شدگان و رد صلاحیت شدگان تنوع اصول گرا، اصلاح طلب، مستقل و قومیتی مشهود است که این موضوع حاکی از امانتداری و قانونگرایی اعضا هیئت اجرایی بوده است.



غلامی ادامه داد: برابر ماده 51 قانون انتخابات، هیئت اجرایی تا 20 دی ماه جاری مراتب و رد صلاحیتها و عدم احراز را طی نامه ای به داوطلبان اعلام می دارد و این افراد می توانند ظرف مدت 4 روز به هیئت نظارت مراجعه کنند.

وی یاد آور شد: با توجه به حق اعتراض رد صلاحیت شدگان و اختیارات و اطلاعات در اختیار هیئت نظارت که به صورت استصوابی عمل می کند، ممکن است بعضی از افراد رد صلاحیت شده فعلی از سوی هیئت اجرایی توسط هیئت نظارت تأیید شوند و بالعکس بعضی از افراد تأیید شده نیز رد صلاحیت شوند.



غلامی تاکید کرد: هیئت اجرایی شهرستان گرگان آماده پاسخگو یی به داوطلبان بصورت تمام وقت است.

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