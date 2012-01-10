مرحله دوم دور سوم انتخابات پارلمانی/ مردم 9 استان به پای صندوق رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مرحله دوم دور سوم انتخابات پارلمانی مصر امروز صبح ساعت 8 به وقت محلی در 9 استان قلیبویه، دهقلیه، الغربیه، المنیا، قنا، مرسی، سینا شمالی، سینا جنوبی و الوادی الجدید برگزار شد.

در این مرحله انتخابات میان نامزدهایی برگزار می شود که در دور قبل حداقل پنجاه درصد آرا را به خود اختصاص داده اند و امروز رای گیری از بین آنها برگزار می شود.

بر مبنای نتایج انتخابات پارلمانی در سه مرحله گذشته تاکنون از قریب به 500 کرسی پارلمان مصر 207 کرسی به حزب آزادی و عدالت (جریان سیاسی وابسته به اخوان المسلمین) رسیده است. همچنین حزب سلفی النور 106 کرسی، حزب الوفد 45 کرسی، حزب الکتله (جریانهای لیببرال) 45 کرسی و حزب الوسط 11 کرسی بدست آوردند.