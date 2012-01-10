آثار برگزیده سوگواره ملی"72 راوی آسمان"در چهار کشور دنیا به نمایش گذاشته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حبیبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: این آثار در کشور های افغانستان، پاکستان، هند و تاجیکستان به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی یادآور شد: امسال نیز یک گروه تعزیه از خراسان رضوی برای ارائه مستند در افغانستان شرکت کردند.

وی همچنین از برپایی نمایشگاه سوگواره 72 راوی آسمان در بیرجند خبر داد و گفت: این نمایشگاه 26 تا 28 دی ماه در نگار خانه بهمن دایر بوده و ساعات بازدید آن 16 الی 21 شب خواهد بود.

حبیبی اضافه کرد: در این نمایشگاه آثار منتخب بخش عکس، پوستر و شعر سومین سوگواره ملی 72 روای به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی از برگزاری دو برنامه ویژه در این نمایشگاه خبر داد و گفت: برگزاری مراسم تعزیه از شاخصترین برنامه ها بوده و در این راستا یکی از گروه های حرفه ای تعزیه خوانی از خراسان رضوی دعوت شده و در نمایشگاه برنامه اجرا خواهند کرد.

حبیبی اجرای برنامه در حوزه موسیقی آئینی را از دیگر برنامه های نمایشگاه عنوان کرد و بیان داشت: در این خصوص از حوزه هنری استان بوشهر برای اجرای موسیقی تعزیه به مدت سه روز در نمایشگاه دعوت شده است.

وی با اشاره به دیگر مزایای نمایشگاه سوگواره ملی 72 راوی آسمان، تصریح کرد: نصب آثار منتخب جشنواره و استفاده عموم از نقاط قوت این نمایشگاه بوده و افراد علاقمند در صورت تمایل می توانند آثار برگزیده را با سفارش چاپ روی mdf تهیه و خریداری کنند.

افتتاح نمایشگاه دائمی انتشارات "سوره مهر" در خراسان جنوبی

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی از افتتاح نمایشگاه انتشارات "سوره مهر" در بیرجند خبر داد و گفت: این نمایشگاه از برنامه های جانبی سوگواره بوده و به صورت دائمی در این استان فعالیت خواهد کرد.

به گفته وی نمایندگی انتشارات سوره مهر در حوزه کتب تخصصی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس فعالیت می کند، که این نمایشگاه با عرضه فروش محصولات سوره مهر جنب سینما بهمن بیرجند آغاز به کار خواهد کرد.

حبیبی با اشاره به اینکه کتابی تحت عنوان "شیری در قفس" با محتوای عاشوار توسط شهید مهدی زارعی از زیرکوه قاین تهیه شده است، افزود: این کتاب توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده و در حاشیه برنامه های سوگواره ملی با حضور رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات کشور رونمایی و از خانواده این شهید تجلیل خواهد شد.