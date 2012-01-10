نگرش به مناسب سازی مبلمان شهری نیاز شهر بندرعباس است

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم محمدی پیش ازظهر سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی مناسب سازی محیط برای معلولان با حضور معاونیا عمرانی شهرداری و کارشناسان فنی عمرانی بهزیستی اظهار داشت: مشکلات معلولان در بحث تردد و استفاده از امکانات شهری ما را برآن داشت تا برای بهبود وضعیت محیط شهری کمیته ای تشکیل دهیم تا براساس توانمندی معلولان معابر و مکان شهری با همکاری شهرداری بهسازی و مناسب سازی شود.

محمدی با اشاره به اینکه طرح مناسب سازی محیط براساس برنامه ریزی چهار الی پنج ساله محقق خواهد شد، عنوان داشت: کمیته مناسب سازی مکان شهری در طی دوره های مختلف زمانی تشکیل می شود که با نظر کارشناسان بهزیستی در بحث نظارت با شهرداری در کنار برنامه های ریزی کوتاه مدتی که در نظر داریم همکاری می کنند.

وی افزود: هدف از این برنامه ها اطلاع رسانی نسبت به کارهای شهرداری در امر بهسازی و مناسب سازی محیط است که متاسفانه شاهد عملکرد ضعیف بحث اطلاع رسانی ادارات دولتی وهمچنین شهرداری بودیم.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان در ادامه سخنان خود یاد آور شد: دوم هدف از طرح این برنامه ها این است که بتوانیم براساس اطلاعات وعکسهای مکانهای مناسب سازی شده محیط شهری همانند سایر شهرستانها عمل کنیم.

محمدی بیان کرد: با توجه به گزارشهایی که از استانهای دیگردر دسترس است و همچنین تلفیق آن با محلهای پرتردد معلولان در شهر بندرعباس، ابعاد و اندازه شیب ها دراین مکانهای مورد نظر به صورت جزوه تهیه شده تا بتوان براساس آن مناسب سازی محیط به شکل اصولی رعایت شود.

وی درادامه گفت: معلولان به عنوان یک شهروند همانند سایر افراد جامعه حقوقی دارند و آن دستیابی از همه امکانات شهری است اما متاسفانه رعایت نشدن استانداردهای مناسب برای معلولین در ادارات دولتی، بانکها و حتی مکانهایی که معلولان بیشترین تردد شرایط را برای معلولان دشوار کرده است.

مدیر کل بهزیستی هرمزگان با بیان به اینکه استان خراسان رضوی یکی از استانهای موفق در بحث مناسب سازی محیط است، عنوان کرد: امیدواریم با تشکیل این کمیته و با همکاری معاونان عمرانی شهرداری وهمچنین با حضورنماینده شورای ترافیک و نیروی انتظامی در رفع مشکلات معلولان گامی موثر برداریم.