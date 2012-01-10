ابزاری برای ترجمه محتوی وب/ آموزش رایگان 5 زبان برای ترجمه همزمان

به گزارش خبرگزاری مهر، محتوی اینترنت به صدها زبان مختلف تقسیم شده است، در حالی که 50 درصد از آن به زبان انگلیسی است از این رو بیشترین بخش وب برای اکثر انسانهای جهان غیر قابل دسترسی است. این مشکل امروز بیشتر از هر زمان دیگری خود را نمایان کرده است زیرا میلیونها نفر در روسیه، چین و آمریکای لاتین وارد جهان وب شده اند.

"لوئیس ونآن" استادیار علوم رایانه ای دانشگاه کارنگی ملون پروژه ای به نام Duolingo را آغاز کرده است و تصمیم دارد در این پروژه تمامی محتوی وب، تمامی صفحه های وب، تمامی فایلهای ویدیویی آنلاین و حتی پیامهای منتشر شده بر روی شبکه های اجتماعی را ترجمه کرده و برای همه انسانهای جهان قابل دسترسی سازد.

به گفته وی سیستمهایی مانند برنامه ترجمه گوگل از دقت کافی برخوردار نیستند و از این رو است که هیچکس برای درک کامل یک مطلب از چنین ابزاری استفاده نمی کند، "ونان" در واقع در پروژه جدیدش تصمیم دارد کاربران مختلف در گوشه و کنار جهان را تشویق کند تا محتوی وب را به زبان بومی خود ترجمه کنند.

به اعتقاد وی با وجود میلیاردها صفحه در وب، در اختیار داشتن چند داوطلب برای انجام این کار کافی نیست و در عین حال توانایی تامین مالی مترجمان حرفه ای نیز وجود ندارد. از این رو "ونان" در جستجوی راهی بود تا بتواند میلیونها نفر را در سرتاسر جهان تشویق کند تا به ترجمه وب کمک کنند که این کار نیز سختی های ویژه خود را دارد، زیرا این افراد باید دوزبانه باشند و در عین حال بتوان آنها را تشویق کرد که به صورت رایگان در این پروژه مشارکت داشته باشند.

پروژه Duolingo قصد دارد با یک تیر دو نشان زده و به صورت همزمان این دو مشکل را برطرف سازد. این پروژه با تبدیل کردن فرایند ترجمه به کاری که هرکسی و نه فقط دو زبانه ها از عهده آن بر می آیند و همچنین آموختن همزمان زبانی جدید قصد دارد میلیونها انسان را تشویق کند تا کل محتوی وب را ترجمه کنند.

تخمین زده شده است که در سرتاسر جهان در حدود یک میلیارد نفر در حال آموختن زبان خارجی هستند و یک میلیون نفر از آنها این کار را با کمک برنامه های رایانه ای انجام می دهند. با کمک این پروژه افراد در کنار فراگرفتن زبانی جدید می توانند محتوی وب را نیز ترجمه کنند.

زمانی که افراد در صفحه وب این پروژه آغاز به آموزش زبان می کنند، این صفحه تمرینهایی را برای یادگیری بهتر در اختیار کاربران قرار می دهد تا بتوانند تمامی زوایای زبان جدید را بیاموزند، در این تمرینها شاید از کاربر خواسته شود تا یک جمله را ترجمه کنند، جمله ای را بیان کنند و یا به عبارتی گوش فرا دهند و یا شرح دهند که در تصویر چه دیده اند.

بر اساس گزارش سی ان ان، بعضی از جملات ترجمه شده برگرفته از وبسایتهای واقعی هستند و در صورتی که چند زبان آموز این جمله را ترجمه کنند، بهترین جمله توسط مترجمان حرفه ای انتخاب شده و به عنوان ترجمه بخشی از محتوی وب استفاده خواهد شد. از آنجایی که زبان آموزان با یادگیری خود در حال تولید اطلاعاتی ارزشمند برای این وب سایت هستند، یادگیری زبان در این پروژه کاملا رایگان است با این همه در حال حاضر از میان زبانهای آلمانی، اسپانیایی، فرانسه، چینی و ایتالیایی تنها دو زبان اول ارائه می شوند و سه زبان دیگر در آینده در اختیار زبان آموزان قرار خواهد گرفت.