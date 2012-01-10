دانشگاه آزاد ساری رتبه نخست کاراته منطقه 3 را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از مسابقات که با میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی بابل برگزار شد، کسری اصغری، وحید دریغی، حامد سوادکوهی، مهدی نقابی، بهنام اسماعیلی، مبین حیدرزاده و علی حقانی به عنوان اعضای تیم کاراته دانشگاه آزاد اسلامی ساری حضور داشتند و جواد نادری به عنوان مربی، تیم کاراته را همراهی می کرد.

مسابقات کاراته دانشجویان پسر منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی با شرکت دانشجویان کاراته کار پسر از دانشگاههای آزاد اسلامی بهشهر، نور، قائم شهر، نکا، آمل، بابل، سوادکوه، ساری، جویبار، چالوس و تنکابن در مجتمع ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل برگزار شد.

دانشگاه آزاد منطقه سه شامل استانهای مازندران و گلستان است.