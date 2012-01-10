45 درصد سفرهای شهری با ناوگان حمل و نقل عمومی انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا زعیمی اظهارکرد: باید 80 درصد از سفرهای درون شهری با ناوگان حمل و نقل عمومی انجام شود که برای رسیدن به این شاخص باید زیر ساخت های درون شهری برای تسریع در جابجایی با وسایل حمل و نقل عمومی مهیا شود.

وی با اشاره به این موضوع که استفاده از خودرو سواری در مشهد ارزان است، بیان کرد: در سال های اخیر وضعیت تاکسی و اتوبوس در سطح شهر مشهد ساماندهی خوبی شده اما به لحاظ ارزان بودن قیمت سوخت و استفاده آسان از خودرو شخصی مردم بیشتر به استفاده از وسایل نقلیه شخصی رو می آورند.

زعیمی با بیان اینکه بهترین راهکار تصحیح فرهنگ استفاده از خودرو شخصی است، تصریح کرد: استفاده از خودروهای شخصی باید به مواقع ضروری محدود شود تا استفاده از حمل و نقل عمومی رواج بیشتری یابد.

وی با اشاره به این موضوع که باید استفاده از حمل و نقل عمومی به صورت ترکیبی رواج یابد تاکید کرد: زیر ساخت های حمل و نقل عمومی با راه اندازی خطوط دو و سه قطار شهری و خطوط بی آر تی و تراموا گسترش می یابد و سهم استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به 80 درصد یعنی حد استاندارد خود می رسد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر مشهد اظهار داشت: آموزش و فرهنگ سازی در درونی کردن فرهنگ شهرنشینی و شهروندی بسیار تاثیر گذار است که بخش های مختلف شهرداری مشهد در این زمینه حضوری فعال و تاثیر گذار داشته است.

زعیمی اشاره کرد: یکی از مسائل مهم شلوغی شهر مشهد در ساعت های خاصی از روز دوشیفت کارکردن مشاغل آزاد است که باعث می شود هر شخص چهار سفر در روز داشته باشد در حالی که در هیچ جای دنیا اینگونه نیست.

وی افزود: مدیریت شهری باید به سمتی برود که بازارها ساعت خاصی داشته باشد تا ترافیک در ساعات ابتدایی، میانی و انتهایی روز ایجاد نشود.