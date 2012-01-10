تبدیل محور مهاباد - سردشت به جاده اصلی 1200 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قلی زاده روز سه شنبه در جریان بازدید از محورهای ارتباطی جنوب آذربایجان غربی با اشاره به اینکه جاده مهاباد - سردشت یکی از محورهای حادثه خیز استان محسوب می شود، افزود: هم اکنون طرح تعریض و حذف نقاط حادثه خیز این محور در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی مرحله نخست این طرح به طول 11 کیلومتر و با اختصاص 9 میلیارد ریال اعتبار از آذر ماه امسال آغاز شده است، بیان داشت: عملیات تجهیز کارگاه و مرحله خاکبرداری و تراشه زنی از سمت مهاباد آغاز شده است.

معاون راهسازی اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی اظهار داشت: در این راستا بر اساس نقشه های اجرایی، تمام شاخصه های راه اصلی از جمله حذف نقاط حادثه خیز، شیب و قوسهای تند، ساخت پل و سایر عملیاتهای لازم در این محور اعمال می شود.

قلی زاده در ادامه از تکمیل راه دسترسی یکی از بزرگترین پایانه های مرزی غرب کشور تا پایان امسال خبر داد و گفت: احداث محور ارتباطی پایانه مرزی تمرچین به عنوان یکی از بزرگترین ظرفیتهای ترانزیتی غرب کشور در پیرانشهر تا پایان امسال تکمیل می شود.

وی با اشاره به روند اجرای عملیات راهسازی در محور تمرچین به طول 10 کیلومتر اظهار داشت: احداث این محور بخشی از طرح ملی بهسازی و آسفالت محور نقده- پیرانشهر - تمرچین به طول 58 کیلومتر بوده که امسال عملیات تعریض و آسفالت 10 کیلومتر از این محور از سمت نقده با اعتبار50 میلیارد ریال آغاز شده است.

قلی زاده، پایانه مرزی تمرچین در شهرستان پیرانشهر را یکی از ظرفیتهای بزرگ ترانزیتی غرب کشور برای اتصال به کشورهای حوزه دریای مدیترانه و خلیج فارس عنوان کرد و بیان داشت: این پایانه مرزی به دلیل قرار گرفتن در کنار مرز ایران و عراق از مناطق مستعد برای رشد تجارت خارجی کشور محسوب می شود.