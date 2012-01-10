هدف نظام زندانبانی اسلامی جلوگیری از بازگشت مددجویان به ارتکاب بزه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرف رشیدی گفت: مسئولان نظام خادمین مردم هستند و پذیرش و انجام مسئولیت های سنگین اجرایی به ویژه در حوزه های انسانی و تربیتی تکلیفی است که جز با اتکال به خداوند و ائمه معصومین میسر نیست و برای انجام این رسالت خطیر باید با تمام توان و همت مضاعف فعالیت کرد تا بتوان آلام و مشکلات نیازمندان را کاهش و آسایش نسبی ایجاد کرد.

مدیرکل زندان های استان کرمانشاه فعالیت در حوزه زندانبانی و خدمت به آسیب دیدگان اجتماعی را بسیار سخت و پر مشقت دانست و افزود: هر قدمی که در راه تأمین امنیت جامعه و اصلاح مددجویان برداشته می شود تبعا نیاز به تلاش و ازخود گذشتگی دارد و به حمدالله این خصیصه در نیروهای خدوم عرصه زندانبانی اسلامی به نحو مطلوب نهادینه گردیده و با تمام توان درراستای تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی کوشش می کنند.

رشیدی با اشاره به نگرش نوین زندانبانی، تسریع در روند امور اصلاحی و تربیتی و ایجاد بستر توانمند سازی مددجویان درزمینه های آموزشی، مشاوره و روان درمانی، حرفه آموزی، ارتقاء سلامت جسمانی و به ویژه ایجاد اشتغال آنان پس از خروج را مورد تاکید قرار داد و گفت: علی رغم نگرش های موجود موقعیت فراهم شده فرصت مغتنمی است که می تواند رهگشایی برای ورود مددجویان به جامعه و ایجاد پذیرش اجتماعی آنها شود.

وی تصریح کرد: هدف نظام زندانبانی اسلامی اصلاح و تربیت مددجویان و جلوگیری از بازگشت مجدد آنان به سمت تخلف و ارتکاب بزه در جامعه است و اهتمام مسئولان زندان ها نهادینه کردن این رویکرد با حفظ نظم، اقتدار و امنیت زندان هاست.

مدیرکل زندان های کرمانشاه گفت: تلاش ما اطلاع رسانی، آموزش و ایجاد خودباوری و توانمندسازی مددجویان برای حضور در جامعه است و در این راستا از همه توان و امکانات خود بهره می گیرم.