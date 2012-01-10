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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۳

فرهادی به مهر خبر داد:

هفت هزار و 748 واحد مسکن مهر البرز آماده بهره برداری است

هفت هزار و 748 واحد مسکن مهر البرز آماده بهره برداری است

کرج – خبرگزاری مهر: استاندار البرز از بهره برداری هفت هزار و 748 واحد مسکن مهر در استان البرز خبر داد.

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر هفت هزار و 748 واحد مسکن مهر در استان البرز آماده بهره داری است.
 
وی گفت: هم اکنون امکانات آب، برق، گاز این واحدها تامین شده است و فقط مالک واحد مسکونی باید انشعاب را خریداری کند.
 
فرهادی در خصوص برخی دیگر از واحدهای مسکن مهر که در شرف بهره برداری هستند، اضافه کرد: آماده سازی برخی از واحدهای مسکن توسط تعاونی های تهران صورت می گیرد که امکان دخالت در کار تهران را نداریم.
 
استاندار البرز افزود: هم اکنون نیز پیشرفت فیزیکی عمرانی واحدها خوب بوده است که بیش از 70 درصد امکانات آب، برق و گاز این واحدها تامین و 30 درصد نیز خرید انشعاب است.
 
کد مطلب 1506129

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