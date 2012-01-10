احتمال افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی یک فوریت طرح اصلاح ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 را در دستور کارداشتند.

نمایندگان مجلس با 121 رای موافق ، 10 رای مخالف و 15 رای ممتنع با یک فوریت این طرح موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح می گردد و مقرر می شود به منظور تامین هزینه اجرای برنامه های نگهداری، بهسازی و تجهیز فرودگاههای کشور خصوصا در مناطق محروم و همچنین استفاده از آخرین تجهیزات نوین فرودگاهی جهت ارائه خدمات به مسافران در حد استانداردهای بین المللی به شرکت مادر تخصصی کشور اجازه داده می شود بابت ارائه خدمات به مسافران داخلی 5 درصد قیمت بلیت پروازهای داخلی و نسبت به هر مسافر که توسط هواپیما عازم خارج از کشور است، مبلغ 250 هزار ریال از طریق درج در بلیت یا قرارداد حسب مورد دریافت کند.

بر اساس این ماده منابع حاصله به عنوان درآمد شرکت تلقی شده و به حساب شرکت، افتتاح شده توسط خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می شود تا در چارچوب بودجه مصوبه سالانه هزینه کند.

بر اساس تبصره این ماده دولت مکلف می شود هر سه سال یکبار بر اساس شرایط اقتصادی و به پیشنهاد وزارت راه و ترابری نسبت به تعدیل نرخ ارائه خدمات به مسافرانی که توسط هواپیما عازم خارج از کشور هستند اقدام کند.

به گزارش مهر، این طرح به امضای 17 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است.