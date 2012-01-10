بیشترین درخواست مردمی از وزیر بهداشت حل مشکلات درمانی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام پورفاضلی افزود: در سفر چهارم دولت و وزیر بهداشت به این استان بیش از سه هزار نفر برای بیان مشکلات به صورت حضوری به این دانشگاه مراجعه کردند که این تعداد نسبت به سفر سوم 2.2 برابر افزایش داشت.

وی بیان کرد: در سفر قبلی وزیر بهداشت، یک هزار و 400 نفر برای بیان خواسته های خود مراجعه کرده بودند.

پورفاضلی عنوان کرد: در سفر سوم هیئت دولت به این استان 24 هزار نامه مردمی مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ساماندهی شد.

وی گفت: بخشی از نامه های مردمی مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به دیگر مسئولان و ستادهای سفر چهارم تحویل داده شد که هنوز کار تفکیک آنها به اتمام نرسیده است.

پور‌فاضلی اظهار داشت: در سفر چهارم نامه‌های مردمی با حضور معاون آموزشی وزیر بهداشت دریافت و ثبت شدند و نسخه ای از نامه‌ها به ارباب رجوعها تحویل داده شد.

رئیس بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: پس از جمع‌بندی نهایی نامه‌های مردم در سفر چهارم دولت به این استان و دریافت دستورالعمل لازم، پاسخگویی به این درخواستها شروع می ‌شود.