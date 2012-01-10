  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۴۵

در سفرچهارم هیئت دولت/

بیشترین درخواست مردمی از وزیر بهداشت حل مشکلات درمانی بود

بیشترین درخواست مردمی از وزیر بهداشت حل مشکلات درمانی بود

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس بازرسی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: در جریان سفر چهارم هیئت دولت و وزیر بهداشت به کهگیلویه و بویراحمد بیشتر درخواستهای مردمی، مسائل و مشکلات درمانی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام پورفاضلی افزود: در سفر چهارم دولت و وزیر بهداشت به این استان بیش از سه هزار نفر برای بیان مشکلات به صورت حضوری به این دانشگاه مراجعه کردند که این تعداد نسبت به سفر سوم 2.2 برابر افزایش داشت.

وی بیان کرد: در سفر قبلی وزیر بهداشت، یک هزار و 400 نفر برای بیان خواسته های خود مراجعه کرده بودند.

پورفاضلی عنوان کرد: در سفر سوم هیئت دولت به این استان 24 هزار نامه مردمی مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ساماندهی شد.

وی گفت: بخشی از نامه های مردمی مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به دیگر مسئولان و ستادهای سفر چهارم تحویل داده شد که هنوز کار تفکیک آنها به اتمام نرسیده است.

پور‌فاضلی اظهار داشت: در سفر چهارم نامه‌های مردمی با حضور معاون آموزشی وزیر بهداشت دریافت و ثبت شدند و نسخه ای از نامه‌ها به ارباب رجوعها تحویل داده شد.

رئیس بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: پس از جمع‌بندی نهایی نامه‌های مردم در سفر چهارم دولت به این استان و دریافت دستورالعمل لازم، پاسخگویی به این درخواستها شروع می ‌شود.

کد مطلب 1506133

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها