تحریم ایران به دشواری می تواند تاثیر گذار باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، "کوین آلیسون" در مطلبی در این باره می نویسد: ایران در 4 ژانویه دست به کار شد تا بهای پول خود را حفظ کند و این اقدام پس از تحریم‌های جدید آمریکا علیه این کشور برای انصراف آن از برنامه هسته ای صورت گرفت و کاهش واردات از ایران از سوی اتحادیه اروپا می توان، این کشور را با فشار روبرو کند.

آلیسون در ادامه می نویسد: برنامه هسته ای ایران یک "مشکل" است، اما تحریم‌های بیشتر ممکن است یک راه حل نباشد. اگر چین همکاری نکند ممکن است این تحریم‌ها به خروج بازارهای نفتی از حالت عادی منجر شود.

تحلیلگر رویترز با اشاره به تحریم های آمریکا و اروپا علیه ایران می نویسد: چین بزرگترین خریدار نفت خام ایران است اما "تیموتی گایتنر" وزیر خزانه داری آمریکا زمانی که هفته آینده به چین سفر خواهد کرد در هنگام طرح مبحث ایران باید انتظار بحث های مشکل را داشته باشد.

وی در ادامه آورده است : "وزیر خارجه چین از تحریم های جدید آمریکا انتقاد و اعلام کرد که کشورش ترجیح می دهد تا از طریق تحریم‌های سازمان ملل کار کند زیرا که به باور پکن تحریم های یکجانبه صرفاً به افزایش تنش ها کمک خواهند کرد.

در ادامه این مطلب آمده است : چین همچنین ممکن است با توجه به همکاری های اقتصادی که با ایران دارد انگیزه ای برای همکاری نداشته باشد و اگر دیگر خریداران از ایران نفت خرید نکنند پکن در خریدهای خود از ایران و گفتگوها درباره قیمت نفت از اهرم بز‌رگ‌تری برخوردار خواهد شد. به نظر می رسد آمریکا اقدامی برای تلافی کار یکی از مهمترین همپیمانان تجاری خود نکند زیرا که پیشتر هم چنین اتفاقاتی افتاده و پکن بدون پیامدهای جدی به تحریم های آمریکا در برابر دیگران بی اعتنایی کرده است.

در پایان این مطلب با ادعای اینکه تحریمها بر اقتصاد ایران اثر خواهد گذاشت، در عین حال تصریح شده است تاثیری که این تحریم‌ها بر ایران خواهد گذاشت ممکن است در نهایت احساسات ضد غربی را در این کشور افزایش دهد.