روحانی مسلمان در دانشگاه میشیگان پاسخگوی نیاز دانشجویان خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، ایمان عبدالهادی رئیس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه میشیگان گفت: جامعه مسلمانان در فضای دانشگاه درحال رشد بوده و این جامعه نیازمند یک حضور ثابت است. احساس کردیم یک روحانی مسلمان می تواند به طور رو در رو با مسلمانان صحبت کرده و پاسخگوی نیازهای دینی آنها باشد.

محمد تایسیر صافی به عنوان روحانی مسلمان دانشگاه میشیگان مصوب شده تا نیازهای دینی دانشجویان مسلمان برطرف شوند، هدفی که انجمن مسلمانان دانشگاه میشیگان طی سه سال گذشته آن را دنبال کرده اند.

مصباح احمد دانشجوی رشته عدالت اقتصادی در دانشگاه میشیگان گفت: این نوع از حضور رهبران دینی در بسیاری از دانشگاه ها وجود دارد اما مسلمانان این دانشگاه برخلاف پیروان سایر ادیان هیچ روحانی نداشتند، از این رو انتصاب این روحانی مورد حمایت نهادهای دینی دانشگاه میشیگان قرار گرفته است.

رید همیلتون رئیس انجمن مشاوران دینی دانشگاه میشیگان اظهار داشت: نقش شخصیتهای دینی به طور کلی در فضای دانشگاه مهم و دارای اهمیت است.



