محاسبه عیدی بازنشستگان معادل دو ماه حقوق/ انتقاد از روند اجرای بیمه تکمیلی

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز احمدی پنجکی در همایش بازنشستگان و کارگران استان تهران که امروز سه شنبه در سالن همایشهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، افزود: بر اساس ماده 41 قانون حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران باید هر سال بر اساس نرخ تورم افزایش پیدا کند و همچنین ما انتظار داریم در سال آینده این افزایش حقوق معادل 30 درصد نسبت به امسال باشد.

وی با اشاره به اینکه عیدی بازنشستگان باید دو ماه حقوق آنان محاسبه شود، گفت: عیدی کارگران و بازنشستگان باید همانند شاغلین محاسبه شود و این امر نیاز به بودجه دولت ندارد و با تصمیم هیئت امنای تامین اجتماعی و بودجه این سازمان که مال خود بیمه شدگان است تامین شود.

اغلب بازنشستگان زیر خط فقر هستند

به گفته وی، در حال حاضر 70 درصد بازنشستگان حداقل بگیر هستند یعنی حقوقی معادل 400 هزار تومان در ماه دریافت می کنند و این در حالی است که بر اساس اعلام مرکز آمار متوسط درآمد یک خانوار شهری 832 هزار تومان محاسبه شده است به همین دلیل می توان گفت که اکثر بازنشستگان زیر خط فقر هستند.

وی با اشاره به خط فقر نیز تاکید کرد: خط فقر سال گذشته 700 هزار تومان و امسال نیز با احتساب مسکن یک میلیون و 300 هزار تومان برای خانوار شهری در نظر گرفته شده بنابراین به راحتی می توان فهمید که اکثر بازنشستگان و خانواده های آنها در وضعیت بسیار سختی به سر می برند.

رئیس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران افزود: در سال 89 بازنشستگان با 6 درصد افزایش حقوق و امسال نیز با 10 درصد افزایش حقوق مواجه شدند در حالیکه نرخ تورم بسیار بالاتر از این رقم بود. بر اساس ماده 96 تامین اجتماعی و 41 قانون کار تامین اجتماعی مکلف است میزان مستمری بازنشستگان و از کارافتادگان را با توجه به افزایش هزینه های زندگی که بیش از 80 هزار تومان محاسبه شده در نظر بگیرد.

احمدی پنجکی افزود: در پایان سال که نمایندگان به رای بازنشستگان و کارگران برای ورود به مجلس نیاز دارند ما به افرادی رای می دهیم که درد ما را بدانند و بتوانند با تصویب قوانین موثر در مجلس مسائل و مشکلات ما را حل کرده و از ما حمایت کنند.

40 درصد سهام بانک رفاه باید به بازنشستگان واگذار شود

وی در مورد بانک رفاه کارگران نیز گفت: صد در صد بانک رفاه کارگران برای بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی است اما آنقدر بی احترامی در این بانک به بازنشستگان می شود که آنها نمی توانند حتی ساده ترین حقوق خود را که دریافت مستمری است با احترام دریافت کنند.

رئیس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران از پیگیری برای رفع مشکل خبر داد و گفت: با مدیرعامل این بانک جلساتی برگزارکردیم و وی نیز قول داد که این مشکل را برطرف کنند.

وی در مورد خصوصی سازی بانک رفاه نیز گفت: این بانک 80 میلیارد تومان سرمایه اولیه داشت که طی این سالها به 400 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده به همین دلیل بانک مرکزی اعلام کرده که باید اصل 44 در خصوص بانک رفاه کارگران تقویت شود در حالیکه این بانک بر اساس سرمایه کارگران شکل گرفته و صد در صد سهام آن برای بازنشستگان است.

احمدی پنجکی افزود: در صورتیکه اصل 44 در مورد آن رعایت شود باید 40 درصد سهام آن به بازنشستگان واگذار شود و 10 درصد به تامین اجتماعی، 5 درصد به کارکنان وزارت رفاه و 5 درصد نیز به کارکنان بانک تا بتوانیم مدیریت بانک رفاه را در دست داشته باشیم در غیر این صورت حتی نمی توانیم مستمری خود را نیز از این بانک دریافت کنیم.

انتقاد از روند اجرای بیمه تکمیلی بازنشستگان

وی در مورد بیمه تکمیلی نیز گفت: پیشنهاد بیمه تکمیلی در ابتدا از سوی انجمن کارگران ارائه شد که مدیرعامل تامین اجتماعی نیز آن را تایید و رئیس جمهور نیز دستور اجرا و تامین اعتبار آن را داد این در حالی است که افراد دیگر آن را به اسم خود تمام کردند.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان شمیرانات گفت: آنچه که ما برای بیمه تکمیلی بازنشستگان مدنظرمان بود با بیمه ای که در حال حاضر اجرا می شود متفاوت است و کانون عالی بازنشستگان به صورت عجله ای با بیمه دی قرارداد منعقد کرد.

وی گفت: کسی حق ندارد بدون اجازه بازنشسته از حقوق آنها در ماه کسر کند و این امر جرم است در حالیکه در خصوص بیمه تکمیلی این اتفاق رخ داده است.

احمدی پنجکی از خدمات دهی بیمه دی انتقاد کرد و گفت: نسبت به ارائه خدمات فعلی بیمه دی در مورد بیمه تکمیلی بازنشستگان و کارگران گله مند هستیم و اگر این روند ادامه پیدا کند طرح دعوی می کنیم.

وی به درمان رایگان بیمه شدگان اشاره کرد و گفت: طبق قانون تامین اجتماعی موظف است درمان رایگان برای بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی ایجاد کند در حالیکه این امر هم اکنون اتفاق نیفتاده است البته حرکت های خوبی شده اما کافی نیست.

دو بخش بیمارستان میلاد در دست بخش خصوصی است

رئیس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران افزود: بیمارستان میلاد دولتی و مربوط به تامین اجتماعی و بازنشستگان است در حالیکه بازنشستگان برای درمان و مشکلات بسیار و وقت های طولانی در بیمارستان مواجه هستند و هم اکنون دو بخش این بیمارستان توسط بخش خصوصی اداره می شود و در قبال درمان از بازنشستگان پول دریافت می شود در حالیکه نباید این گونه باشد.

احمدی پنجکی با اشاره به دستورحافظی برای مداوای بیماران بالای 60 سال در بیمارستان میلاد گفت: بر اساس دستور مدیرعامل تامین اجتماعی افراد بالای 60 سال بدون نوبت در بیمارستان پذیرش خواهند شد و بازنشستگان نیز خارج از نوبت ویزیت می شوند که امیدواریم این دستور عملیاتی شود.

وی به تسهیلات انجام شده برای درمان بازنشستگان اشاره کرد و اظهار داشت: با برخی از درمانگاهها و پزشکان قرارداد منعقد کرده ایم به طوری که برای درمان بازنشستگان و کارگران از امکانات آنها استفاده شود که اسامی آنها نیز پس از نهایی شدن به بازنشستگان اعلام خواهد شد.

رئیس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران در مورد سفرهای زیارتی و سیاحتی بازنشستگان نیز گفت: انتظار داریم استراحتگاههایی در اختیار بازنشستگان قرار گیرد تا آنها بتوانند به همراه خانواده شان به نوبت از این امکانات استفاده کنند چون یک فرد بازنشسته هزینه کافی برای تامین مایحتاج زندگی خود ندارد چه رسد به اینکه بخواهد هزینه های سفر را خود پرداخت کند.

الزام تغییر ساختار تامین اجتماعی

وی به ماده 12 قانون ساختار تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: این ماده باید هر چه سریعتر اصلاح شود و از نمایندگان انتظار داریم در جهت اصلاح آن اقدام کنند.

به گفته احمدی، سازمان تامین اجتماعی نباید به صندوق تبدیل شود و انتظار داریم ساختار و اساسنامه فعلی سازمان تغییر و به حالت قبل بازگردد.

وی به استقلال سازمان تامین اجتماعی نیز اشاره کرد و افزود: سازمان سه رکن اصلی دارد که بیمه ، درمان و سرمایه گذاری از ارکان آن محسوب می شود و هر کسی بخواهد هر یک از این ارکان را از ما بگیرد با تمام قوا جلوی آن ایستادگی می کنیم.