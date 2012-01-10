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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۰۲

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دفتر شهرستانی تحقیقات خودکفایی نزاجا در سبزوار راه اندازی می شود

دفتر شهرستانی تحقیقات خودکفایی نزاجا در سبزوار راه اندازی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس دفتر تحقیقات خودکفایی نزاجا از راه اندازی اولین دفتر تحقیقات خودکفایی شهرستانی در سطح کشور در سبزوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فتح اله فتح علیزاده در شرق و شمال شرق کشور در جلسه ای که در فرمانداری سبزوار برگزار شد، به توانمندی شهرستان برای راه اندازی این دفتر اشاره کرد.

وی گفت: وظیفه دفتر منطقه شرق و شمال شرق کشور شناسایی نخبگان و طرح های کاربردی برای سازمان در قالب پروژه های دفاعی و بهینه سازی ادوات و تجهیزات نیروهای مسلح است.

وی حوزه استحفاظی و عملیاتی این دفتر برای جذب طرح ها و پروژه های دفاعی را گرگان و سیستان و بلوچستان تا شرق و شمال شرق کشور عنوان کرد.

سرهنگ فتح علیزاده افزود: از پروژه های دکترا و کارشناسی ارشد و همچنین پایان نامه هایی که با موضوع دفاعی تهیه می شود حمایت می شود.

محمد کلاته معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری سبزوار نیز در این جلسه به توانمندی های شهرستان از جمله وجود 10 واحد دانشگاهی و تحصیل بیش از 27 هزار دانشجو، عبور خط 148 اینچ گاز و پروژه در حال اجرای بزرگراه سبزوار - قوچان اشاره کرد.

وی درباره شهرک های صنعتی سبزوار گفت: شهرک صنعتی شماره یک شهرستان تکمیل شده، شهرک شماره دو در حال واگذاری و ساخت شهرک شماره سه نیز در حال پیگیری است.

کلاته با اشاره به معادن غنی سبزوار از جمله منگنز و کرومیت، گفت: هرچند اقدامات خوبی در بخش صنعت صورت گرفته اما ظرفیت شهرستان بیش از این است.

کد مطلب 1506145

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