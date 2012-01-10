دفتر شهرستانی تحقیقات خودکفایی نزاجا در سبزوار راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فتح اله فتح علیزاده در شرق و شمال شرق کشور در جلسه ای که در فرمانداری سبزوار برگزار شد، به توانمندی شهرستان برای راه اندازی این دفتر اشاره کرد.

وی گفت: وظیفه دفتر منطقه شرق و شمال شرق کشور شناسایی نخبگان و طرح های کاربردی برای سازمان در قالب پروژه های دفاعی و بهینه سازی ادوات و تجهیزات نیروهای مسلح است.

وی حوزه استحفاظی و عملیاتی این دفتر برای جذب طرح ها و پروژه های دفاعی را گرگان و سیستان و بلوچستان تا شرق و شمال شرق کشور عنوان کرد.

سرهنگ فتح علیزاده افزود: از پروژه های دکترا و کارشناسی ارشد و همچنین پایان نامه هایی که با موضوع دفاعی تهیه می شود حمایت می شود.

محمد کلاته معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری سبزوار نیز در این جلسه به توانمندی های شهرستان از جمله وجود 10 واحد دانشگاهی و تحصیل بیش از 27 هزار دانشجو، عبور خط 148 اینچ گاز و پروژه در حال اجرای بزرگراه سبزوار - قوچان اشاره کرد.

وی درباره شهرک های صنعتی سبزوار گفت: شهرک صنعتی شماره یک شهرستان تکمیل شده، شهرک شماره دو در حال واگذاری و ساخت شهرک شماره سه نیز در حال پیگیری است.

کلاته با اشاره به معادن غنی سبزوار از جمله منگنز و کرومیت، گفت: هرچند اقدامات خوبی در بخش صنعت صورت گرفته اما ظرفیت شهرستان بیش از این است.