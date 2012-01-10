اجرای طرح احیای سنت حکمیت/ بنیاد ازدواج در آستانه صدور مجوز

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا عباسی در نشست خبری که امروز سه شنبه در سالن وزارت کشور برگزار شد، گفت: در سال 89 بر اساس مصوباتی برای شورای اجتماعی طرح تحرک را طراحی کردیم و به این دلیل اقداماتی را اجرا کردیم که امکان ارزیابی آن از نظر کمی وجود داشته باشد. برای این طرح 26 برنامه و 127 فعالیت تعریف شد اما تاثیر این برنامه ها در ایجاد انگیزه و حفظ مسئولیت و همچنین رقابت مثبت در بین آحاد مختلف جامعه است.

وی درباره طرح ملی آیین زندگی بیان کرد: یکی از طرح هایی که دفتر امور زنان و خانواده در سال 89 و 90 طراحی کرده است همین طرح ملی آیین زندگی متعالی است که برای آن جلسات مختلف آسیب شناسی برگزار شده بود و به این نتیجه رسیدم که آموزش مهارتهای زندگی در برخی موارد از نظر اسلامی با مشکل روبرو بود. به همین دلیل 300 عنوان کتاب در این ارتباط مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفت.

عباسی ادامه داد: کار مشترکی بین مدیر کل امور زنان و موسسه امام خمینی انجام شد که در این کار فاز اول بررسی این کتابها و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها انجام شد و شاخصهای برتر آن مد نظر قرار گرفت.

وی گفت: برای به ثمر رساندن این شاخص ها اتاق فکرهایی با صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی تشکیل شد و پس از آن در جلسه های بعدی آیین نامه های اجرایی تهیه شده است و قرار است توسط وزیر به دستگاههای اجرایی و استانداری ها ابلاغ شود. بنابراین از این به بعد از همه نمایندگان دستگاه های اجرایی انتظار داریم برنامه های مربوط به آموزش مهارتهای زندگی با شاخص های تعیین شده توسط اداره کل امور زنان هماهنگ شود چون این آموزشها به پیشگیری از آسیب و رفع آن در جامعه کمک می کند.

مدیر کل امور زنان و خانواده وزارت کشور از طرح مشاوره با رویکرد اسلامی خبر داد و گفت: از تمامی نهادهای ذیربط در امور مشاوره دعوت شد تا درباره وضعیت مشاوره در کشور، مشاوره دهندگان و مشاوره گیرندگان آسیب شناسی انجام شود. نتیجه این بحث ها و جلسات تشکیل کمیته ملی مشاوره بود که برای تصویب آن منتظریم شورای اجتماعی کشور این پیشنهاد را نهایی و ابلاغ کند.

عباسی تصریح کرد: در ارتباط با این طرح مشاوره، طرح دومی به نام احیای سنت حکمیت پیشنهاد شده است که در این طرح افراد دارای صلاحیت در خانواده و محله ها برای حل اختلاف میان افراد کمک می کنند.

وی افزود: این طرح به صورت پایلوت در 4 استان فارس، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل در دست اجراست. همچنین کسانی که می توانند مشاوره بدهند اکنون در این استانها تحت آموزش قرار دارند. اما هنوز وارد مرحله رسیدگی به اختلافات نرسیده اند.

مدیر کل امور زنان و خانواده وزارت کشور، گفت: طرح مشاوره مجازی با عنوان طرح مودت برای افراد تحت پوشش نیروهای مسلح اجرا می شود که استان البرز به عنوان اولین استان برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده است و در صورت تعیین اعتبارات این طرح در سایر استانها نیز اجرایی می شود.

عباسی همچنین از پیشنهاد طرح ازدواج آسان و پایدار در قالب بنیاد ازدواج آسان خبر داد و گفت: هیئت موسس این بنیاد با مقامات عالی وزارتخانه جلساتی داشته و اساسنامه تشکیل آن را مشخص شده است. بنابراین مقدمات صدور مجوز این بنیاد در حال تهیه است.

وی افزود: وقفه ای در کار طراحی بنیاد بوجود آمد که علت آن ادغام وزارتخانه ها بود. سازمان ملی جوانان که اکنون به وزارت ورزش و جوانان تبدیل شده است قرار بود این طرح را اجرا کند.

مدیر کل امور زنان و خانواده وزارت کشور همچنین درباره فعالیت مراکز همسریابی نیز گفت: این مراکز تحت پوشش ما نیستند اما این توقع را از سازمان ها و رسانه ها داریم که نقش خانواده را در امر ازدواج پررنگ نشان بدهند.

عباسی درباره طرح اشتغال زنان نیز گفت: زمانی که آمار فارغ التحصیلان یک جامعه افزایش پیدا می کند به تبع آن متقاضی کار نیز زیاد می شود اما از سوی دیگر باید موضوع تحکیم خانواده ها با موضوع اشتغال زنان هماهنگ شود. به این معنا که اشتغال زنان نباید آنها را از وظیفه مادری خود دور کند. بلکه در راستای بهبود آن قدم بردارد. به همین دلیل تمام اسناد را در این رابطه را مورد ارزیابی قرار داده و تمام نقاط منفی و مثبت آن بررسی شد و بانک اطلاعات اشتغال زنان در بخشهای دولتی و غیر دولتی را تشکیل دادیم.

وی افزود: مجموعه این طرح ها کمک می کند که فرهنگ الگوی اسلامی - ایرانی درباره اشتغال زنان را ارائه کنیم و به این فرهنگ برسیم که اشتغال زنان مانع امر ازدواج آنها نباشد.

مدیر کل امور زنان و خانواده وزارت کشور درباره اجرای طرح مد و لباس بیان کرد: این طرح در استانداری تهران اجرا شده است و طرح دیگری با عنوان عفاف و حجاب را پیشنهاد داده ایم.